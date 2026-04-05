株式会社アウルコーポレーション（所在地：京都府京丹後市網野町木津253番地）が運営する、夕日ヶ浦温泉の静かな大人宿「佳松苑 別邸ふうか」では、4月23日の地ビールの日にあわせ、2026年4月13日（月）から4月26日（日）までの2週間限定で、丹後の地ビール「七姫ビール」とともに過ごすご滞在をご用意いたしました。やわらかな春の光の中で、海景と麦の香りが静かに溶け合う。この季節だけの、さりげない贅沢をお届けいたします。

海景と麦香のさりげない贅沢

春のやわらかな陽光が差し込む最上階ラウンジテラス「碧‐AO‐」。目の前に広がる日本海の碧を眺めながら、麦の香りがやわらかに広がる、そのひとときのために、この2週間があります。丹後の地ビール「七姫ビール」は、この地に伝わる七人の姫の物語をモチーフに生まれたクラフトビール。その個性豊かな味わいを、館内の空間ごとに趣を変えてご用意いたします。

ラウンジテラス「碧‐AO‐」でのひとときに

最上階に位置するゲスト専用ラウンジでは、やわらかな光に中、グラスを傾けるひとときをお愉しみいただけます。目の前に広がる水平線の移ろいとともに、春の午後をゆるやかにお過ごしください。フィンガードルチェやラウンジのお飲み物は、チャージフリーにてご用意しております。

食事処「風水‐FUSUI‐」でのひとときに

夕食の創作料理とともに、麦の香りを重ねてお愉しみいただけます。一品ごとに表情を変える味わいの中で、料理と地ビールが静かに響き合い、ゆるやかな時間が流れます。ラウンジとは趣の異なる落ち着いた空間にて、食とともに深まるひとときが、ここにあります。※ラウンジ・食事処では、それぞれ異なる味わいをご用意しております※期間中は、すべてのご宿泊のお客様へ地ビールをご提供いたします※当館のお飲み物は、アルコールを含め、インクルーシブにてお愉しみいただけます

期間限定プランのご案内

この期間にあわせ、翌朝11時までご滞在いただける特別プランをご用意いたしました。ゆるやかな朝を、もう少しだけお愉しみください。

プラン名：【2週間限定】丹後の海を望む澄みゆく味わい。麦の香りとともに広がる、さりげない贅沢提供期間：2026年4月13日（月）～ 4月26日（日）食事：朝・夕食付きチェックイン / アウト：IN 15:00～17:00 ／ OUT 11:00

何もしないという贅沢に、出会う。『Watoresort（和とリゾート）』

https://www.489pro-x.com/ja/kasyouengroup/fuka/search/?plans=18&show=plan

「何かしないのがもったいない」のではなく、「何かするのがもったいない」と感じる時間。「佳松苑 別邸ふうか」は、ワンフロア3室・全18室、すべての客室に温泉展望風呂を備えた大人のためのお宿です。海の京都・夕日ヶ浦温泉に位置し、中学生以上のお客様を対象に、プライベートを重んじた空間の中で、思いのままの滞在をご用意しております。夫婦水入らずのかけがえのないひとときに、あるいはひとりの時間を愉しむ滞在に。ここでは、「ただ在る」という時間そのものが、ひとつの贅沢。上質な静けさと開放感、そしてさりげない贅沢が交わる滞在体験--それが、「佳松苑 別邸ふうか」で出会う、和の静けさとリゾートの自由を併せ持つ『 Watoresort 』です。

施設概要

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施設名 ：佳松苑 別邸ふうか所在地 ：〒629-3241 京都府京丹後市網野町木津247直通TEL ：0772-74-9009公式サイトURL：https://www.k-fuka.com/Instagram：@kasyouen-fuka

佳松苑グループについて

https://www.k-fuka.com/https://www.instagram.com/kasyouen_fukahttps://www.google.co.jp/maps/place/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E4%BA%AC%E4%B8%B9%E5%BE%8C%E5%B8%82%E7%B6%B2%E9%87%8E%E7%94%BA%E6%9C%A8%E6%B4%A5247

京都府京丹後市、夕日ヶ浦温泉を中心に宿を展開する「佳松苑グループ」。多種多彩な特色のある宿の運営をしております。＜夕日ヶ浦温泉＞時季を彩る 佳松苑／佳松苑 別邸ふうか／夕日浪漫 一望館／旅亭 櫂-KAI-／もう一つの京都 雨情草庵＜京丹後市内＞HOTEL＆湖邸 艸花 -そうか-（網野町）

本件に関するお問い合わせ先

https://kasyouengroup.com/

株式会社アウルコーポレーション営業本部企画課：安井本社TEL：0772-74-9018mail：yasui.kasyouengroup@gmail.com