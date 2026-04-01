神奈川県横浜市金沢区の「ラーメンショップ マルQ(マルキュー) 金沢八景店」は、2026年4月1日(水)より、学生や新社会人の門出を食でサポートする「春の新生活応援Wキャンペーン」を実施します。





特製クーポン





本キャンペーンの目玉として、近隣の学生ユーザーからの要望に応え、継続的に利用可能な「学割LINEクーポン」の運用を開始。さらに、2026年6月30日(火)までの期間限定で、LINE公式アカウントを新規友だち追加した全ユーザーに対し、『同店自慢のチャーシュー2枚＋のり4枚＋味付玉子1個』がセットになった『特製トッピング』が無料となるクーポンを配布します。

金沢八景エリアは多くの大学キャンパスが点在する全国有数の学生街です。4月の新生活開始にあたり、慣れない環境で奮闘する学生や新社会人に対し、ボリューム満点の一杯で活力を提供したいとの想いから、今回の二段構えの応援企画を決定しました。









■キャンペーン内容

1. 【継続運用】超お得な「学割LINEクーポン」スタート





学割クーポン画像





学生を対象に、来店時、毎回使えるクーポンをLINE公式アカウントにて配信開始します。使用期限なし(卒業まで利用可能)





リッチメニュー





URL ： https://lin.ee/OfVb3CW (LINE公式)

※学割クーポンはLINE下部の固定メニューから入手してください









2. 【期間限定】特製トッピング無料クーポン配布

クーポン配布期間： 2026年4月1日(水)～2026年6月30日(火)

クーポン利用期限： 2026年6月30日(火)まで

対象者 ： ラーメンショップ マルQ 金沢八景店

LINE公式アカウントを新規友だち追加した方

特典内容 ： 特製トッピング

(チャーシュー2枚、のり4枚、味付玉子1個)無料

利用方法 ： LINE公式アカウントよりクーポンを提示





二次元コード





■ラーメンショップ マルQ 金沢八景店について

独特のコクのあるスープが特徴。看板メニューの「ネギチャーシュー麺」は、秘伝のタレで和えたネギとボリューム満点のチャーシューが絶妙なバランスを誇り、圧倒的な人気を集めています。

また、他店ではあまり見られない「味噌ラーメン」「辛味噌ラーメン」も提供しており、ガッツリ食べたい学生から地域住民まで、幅広い層に支持されています。





店舗外観写真





【店舗情報】

店名 ： ラーメンショップ マルQ 金沢八景店

所在地 ： 〒236-0031 神奈川県横浜市金沢区六浦1-12-17-103

営業時間 ： (月～木)11:00～23:00／(金・土)11:00～00:00

(日・祝)11:00～22:00

電話番号 ： 045-780-3617

Google maps ： https://share.google/B6Cyc9PFmXLT26sT4





【本件に関するお問い合わせ先】

ラーメンショップ マルQ 本部

担当：広報担当(090-4455-5459)