株式会社誠心堂薬局(本社：千葉県市川市、代表取締役：西野裕一)は、東洋医学(中医学)の理論に基づいた新商品「＜薬膳＞五臓養生茶(ごぞうようじょうちゃ)」の販売を開始いたしました。

2026年3月6日(金)・7日(土)に開催されたフェムテックイベント「WEHealth2026」では試飲および先行販売を実施し、多くの来場者から関心を集め、「日常に取り入れやすい養生法」として高い評価をいただきました。中医学で考える「肝・心・脾・肺・腎」の五臓のバランスに着目し、体質や不調に応じて選べる薬膳茶として開発された本商品は、日々の生活の中で手軽に取り入れられる“飲む養生”としてご提案します。





▼＜薬膳＞五臓養生茶の商品情報ページ

https://www.seishin-do.jp/SHOP/1007103/1172335/list.html





＜薬膳＞五臓養生茶





■開発の背景

当社は、創業以来漢方相談薬局として一人ひとりの体質に合わせた健康サポートを行ってまいりました。

近年、ストレスや生活習慣の変化により、

・疲れが抜けない

・睡眠がいまいち

・お腹がスッキリしない

・体が重たい

など、病気ではないものの不調を感じる方が増えています。

中医学では、こうした状態は五臓のバランスの乱れと捉えられ、体質に応じたケアが重要とされています。





当社をご利用されている方より

「日常のお茶として取り入れられるものはないか」

「体調管理のきっかけになるものがほしい」

といったお声を多くいただいてきました。

こうした背景をもとに、より多くの方に継続して取り入れていただける商品として開発したものが「＜薬膳＞五臓養生茶」です。





五臓の図





■そもそも漢方とは？東洋医学とは？

漢方では「五臓六腑」のバランスを整えることで、健康を維持すると考えられています。

東洋医学では、身体は「気・血・津液・精」によって支えられており、これらの巡りや働きが整うことで健やかさにつながるとされています。





＜薬膳＞五臓養生茶





■商品の特長

「＜薬膳＞五臓養生茶」は、あなたの今の体質や気分に合わせて5つのタイプから選べます。

1.五臓別に選べる5種類のラインナップ

五臓(肝・心・脾・肺・腎)それぞれの働きに着目。

2.体質から整える“薬膳”アプローチ

東洋医学の五行理論に基づき、体質にアプローチする視点で開発。

3.毎日続けやすい味わい

薬膳茶特有のクセを抑え、食事や日常生活に取り入れやすい風味に仕上げました。

4.漢方専門家の知見を活かしたブレンド

長年の漢方相談の実績をもとに、薬剤師・専門家が監修し、素材選定から配合までこだわっています。









■商品概要

商品名：＜薬膳＞五臓養生茶

種類 ：5種類(木・火・土・金・水)

形状 ：ティーバッグタイプ

販売 ：誠心堂薬局 各店舗およびオンラインショップ





～お茶の淹れ方～

1包をカップに入れ、200mL程度のお湯を注ぎ約2分浸け出してください。





【内容量】

1袋30g(10ティーバッグ) 各2,160円税込





【使用上の注意】

開封後はチャックをしっかりと閉め、お早めにお召し上がりください。

熱湯を扱う際はやけどをしないようにお気を付けください。

食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。





【保存方法】

直射日光、高温多湿を避けて保存してください。





＜販売店舗＞

誠心堂グループ全店舗(誠心堂薬局・誠心堂漢方館・鍼灸院爽快館・オンラインショップ)

▼誠心堂グループ店舗一覧

https://www.seishin-do.co.jp/shop/

▼誠心堂オンラインショップ

https://www.seishin-do.jp/

▼誠心堂楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/seishin-do01/









＜五行人相学 西野裕一先生の漢方・鍼灸チャンネル＞

〇五行人相学(1)序章 顔でわかる体質と未病の整え方

https://www.youtube.com/watch?v=SftJsthJ5No&list=PL6d9m4k-TYvwf5F52tQaG59HzZdPi7Ohh&index=1

〇五行人相学(2)「木タイプ」 伸びやかな人の不調と養生

https://www.youtube.com/watch?v=_3cE6s9ff74&list=PL6d9m4k-TYvwf5F52tQaG59HzZdPi7Ohh&index=2

〇五行人相学(3)「火タイプ」 情熱型の乱れと整え方

https://www.youtube.com/watch?v=2j5xRCmt2TE&list=PL6d9m4k-TYvwf5F52tQaG59HzZdPi7Ohh&index=3

〇五行人相学(4)「土タイプ」 安定型の弱点とケア

https://www.youtube.com/watch?v=_CbAscU-pdA&list=PL6d9m4k-TYvwf5F52tQaG59HzZdPi7Ohh&index=4

〇五行人相学(5)「金タイプ」 真面目タイプの弱点とケア

https://www.youtube.com/watch?v=GLpVz8z-fgM&list=PL6d9m4k-TYvwf5F52tQaG59HzZdPi7Ohh&index=5

〇五行人相学(6)「水タイプ」 丸い顔が特徴？性格と体質・起こりやすい不調とは

https://www.youtube.com/watch?v=FgrnOgUn0AQ&list=PL6d9m4k-TYvwf5F52tQaG59HzZdPi7Ohh&index=6









【株式会社誠心堂薬局について】

株式会社誠心堂薬局は創立39年を迎える老舗の漢方薬局で、現在では東京と千葉に漢方薬局と鍼灸院を20店舗展開しています。業務形態として、漢方相談専門薬局「漢方薬誠心堂」、漢方と鍼灸の総合相談室「誠心堂漢方館」、中医学による鍼灸治療院「鍼灸院爽快館」、オンラインショップがあり、お客様のお悩みやご希望に応じて中医学の力を活かしたプランをご提案しています。店舗には、中医学アドバイザー(中医師や国際中医専門員、臨床中医専門師といった中医学の資格を有する専門相談員)および薬剤師・登録販売者・鍼灸師が勤務しており、それぞれの得意分野を活かし総合的なケアを目指しています。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社誠心堂薬局

本社所在地： 千葉県市川市南行徳3-18-23

代表者 ： 代表取締役 西野 裕一

設立 ： 1987年3月

URL ： https://www.seishin-do.co.jp/

事業内容 ： 薬局の経営、医薬品及び医薬部外品の販売、

鍼灸治療院及び接骨院の経営、化粧品の輸入及び販売、

前各号に附帯する一切の業務