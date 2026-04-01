ミス・パリ・グループ(本社：東京都中央区銀座、代表：下村 朱美)は、温泉由来のミネラルを取り入れた新トリートメント「温泉全身パック」を、銀座和SPAにて2026年4月1日(水)より提供開始いたします。

忙しさの中で自分自身と向き合う時間が少なくなりがちな現代において、都市にいながら温泉の温もりに包まれるような心地よいひとときをお届けしたいという想いから、本メニューは誕生しました。

また、同じ温泉発想を取り入れたボディメニューもご用意しており、目的やお好みに合わせてお選びいただけます。









■メニューのご紹介





温泉全身パック





温泉全身パック 40分 11,000円(税込)

温泉由来のミネラルを含んだやわらかなコットンシートで全身を包み込み、まるで温泉に包まれるような心地よさへ。

短時間でも気軽に取り入れやすく、日常の合間のリフレッシュにもおすすめです。





温泉ミネラルセラピー





温泉ミネラルセラピー 90分 36,300円(税込)

温泉全身パックのやさしいぬくもりを感じながら、全身を丁寧にケアし、心身が和らぐひとときへと導きます。

まるで温泉に身をゆだねるような、贅沢な時間をお楽しみいただけるボディメニューです。





本施術では、温泉由来成分を活用した「クラフト温泉※」を使用。

天然温泉水や温泉鉱石に由来するミネラルをもとに抽出・濃縮したもので、温泉発想のケアとして、新たなリラクゼーション体験をご提供します。

※「クラフト温泉」とは株式会社 温泉資源庁の登録商標である「Craft Onsen(R)」です。





4月1日(水)より、和SPA公式ホームページよりご予約いただけます。

URL： https://www.wa-spa.jp/









■こんな方におすすめ

・日々の疲れを感じている方

・リラックスできる時間を求めている方

・温もりに包まれる心地よいケアを体感したい方

・忙しい毎日の中で、自分をいたわる時間を大切にしたい方

・気分をリフレッシュしたい方









〈和SPAとは〉

「和SPA」は、礼儀やおもてなしに象徴される“和のこころ”から生まれる美を追求したスパブランドです。トリートメントにとどまらず、空間や日本の伝統文化、和のおもてなしを通じて、五感で日本を深く体験できる“made in Japan”のスパとして、国内外のお客様に特別なひとときを提供しています。トリートメントで使用するアイテムは、世界遺産・京都醍醐寺で健康長寿の祈祷を受けた国産青竹や、江戸時代から塩の生産地として繁栄してきた瀬戸内の塩など、厳選された日本の上質な素材を使用しています。特に訪日外国人のお客様からもご好評をいただいており、世界中から訪れるゲストに対して、日本の“癒し”を提供し続けています。









今後も日本のおもてなしの心と伝統文化を体感でき、「癒し」「美」「健康」五感のすべてを「和」で包み込む日本のスパ『和SPA』を世界中に広げていきます。

やさしい温もりに包まれる、上質で特別なひとときを、ぜひ和SPAにてご体感ください。









■和SPA店舗概要

所在地 ： 〒104-0061 東京都中央区銀座5-10-2 GINZA MISS PARIS 5F

営業時間： 月～金11:00～20:00、土日祝10:00～19:00

ご予約 ： 03-6757-6520

URL ： https://www.wa-spa.jp/









■ミス・パリ・グループ概要

所在地： 〒104-0061 東京都中央区銀座5-10-2

代表 ： 下村 朱美

URL ： https://www.miss-paris-group.co.jp/