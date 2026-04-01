株式会社FLORe(本社：東京都中央区)は2026年4月1日(水)、いつまでも美しくあり続けたい女性に向けたブランド「Quliet(キュリエット)」より、高機能ブラトップ「Quliet Premium Air BraTop(キュリエットプレミアムエアーブラトップ)」の通常販売を開始いたしました。プレ販売での好評を受け、このたび本格展開に至りました。





キュリエットプレミアムエアーブラトップ





本商品は「一年中快適に、美と機能性でスタイルアップを目指す」をコンセプトに開発。既存商品の「キュリエットブラトップ」をご愛用いただいているお客様の声をもとに、機能性と着心地をさらに向上させたプレミアムモデルです。





スマートインナー誕生！





■「Quliet Premium Air BraTop」の主な特徴

(1)温度コントロール機能

特殊な調温加工を施した繊維を採用。暑いときには熱を吸収し、寒いときには体温を保持することで、季節を問わず快適な着心地を実現します。





キュリエットプレミアムエアーブラトップ温度コントロール





(2)瞬間くびれ補正

ウエストから腰回りまで360度しっかりと包み込む着圧設計により、自然なくびれラインをサポート。長時間着用しても補正力を維持します。





キュリエットプレミアムエアーブラトップくびれ





(3)バストケア設計

両脇から中央へやさしく寄せ上げる構造で、立体的で美しいバストラインをキープします。





(4)はみ肉補整

背中や脇に流れやすいお肉をしっかりとホールドし、本来の位置へと整えます。後ろ姿まで美しく見せる設計です。





キュリエットプレミアムエアーブラトップ





(5)体幹サポート

背面のサポート構造により、自然と背筋が伸びる設計。姿勢を整えながら、バストラインやお腹まわりのシルエットをサポートします。





キュリエットプレミアムエアーブラトップ背筋が伸びる





■ ダイエットチャレンジについて

「キュリエットプレミアムエアーブラトップ」を使用したダイエットプロジェクトとして、被験者5名による2週間の着用チャレンジを実施しました。

本商品の着用に加え、専門家の指導のもと、適度な運動および食事管理を組み合わせたプログラムを実施しています。チャレンジの詳細および結果は、下記商品ページよりご確認いただけます。※本チャレンジは個人の結果であり、効果を保証するものではありません。









【商品概要】

商品名 ： Quliet Premium Air BraTop(キュリエットプレミアムエアーブラトップ)

サイズ ： 2サイズ

M-L(バスト70cm～90cm、ウエスト62cm～73cm)

L-LL(バスト75cm～101cm、ウエスト71cm～82cm)

カラー ： ブラック

素材 ： ナイロン80％・ポリウレタン20％

販売ページ： https://fshop.jp/lp?u=quliet_bratopair_press01









【商品紹介サイト】

ブランドサイト： https://flore-inc.co.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/quliet_official/

X ： https://x.com/Quliet1









【会社概要】

株式会社FLORe

所在地： 〒104-0052 東京都中央区月島1-15-7 パシフィックマークス月島6F

URL ： https://flore-inc.co.jp/

プレス： 椎名