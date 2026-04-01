巨大室内遊園地の運営を行うユーエスマート株式会社(所在地：三重県伊勢市、代表取締役社長：小山 毅志)は、室内遊び場『キッズランドUS 福岡アイランドアイ店』(所在地：〒813-0017 福岡県福岡市東区香椎照葉6-6-6 アイランドアイ2F)を2026年3月26日(木)にリニューアルオープンいたしました。





キッズランドUS 福岡アイランドアイ店リニューアルオープン！





【公式サイト】キッズランドUS： https://kidslandus.com/









●キッズランドUS

親子で夢中になるユニークでスペシャルな室内遊園地キッズランドUSは、家族で楽しく遊び、くつろぎ、そしてかけがえのない家族の思い出を残せる室内遊び場です。遊び放題プランや短時間プラン等、おトクに気軽にご利用いただけます。

受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者様(お父さんお母さん)の交代も自由です。暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも天気を気にせずゆっくり遊べる全天候型屋内遊園地。 幼児、小学生のお子様もパパもママも家族みんなで楽しいキッズパークです。









●ユニークでスペシャルな新コーナー登場

【牧場コーナー】

子牛の赤ちゃんにミルクをあげるお世話ごっこが楽しめるユニークなコーナー。





牧場コーナー





【動物園コーナー】

可愛いたくさんの小動物たちに癒される動物園コーナーが新登場。





動物園コーナー





【ボールプール】

ボールプールの中には、からくり装置や、ボールシャワーなど楽しい仕掛けが盛り沢山。





ボールプール





【プリクラ】

家族皆で撮影をお楽しみいただけるプリクラが新導入。1家族につき1回無料でご利用いただけます。





プリクラで記念撮影





●他にも夢中になる楽しい遊びが盛りだくさん！

【セルフ写真館】

スマホひとつで気軽に記念撮影を楽しめるセルフ写真館の撮影ブースが増設！照明設備や撮影用衣装を追加料金なしでご利用いただけます。





セルフ写真館





【おままごとコーナー】

可愛いお野菜の収穫や、お料理ごっこを楽しめるインドア派のお子様にオススメのコーナー。





おままごとコーナー





【アーケードゲーム】

親子一緒に盛り上がって楽しめるアーケードゲームもフリープレイで遊び放題。





ゲームコーナー





●雨の日も天候を気にせず室内でアクティブに遊べるコーナーも

【スポーツコーナー】

卓球やボール遊びなど室内でも体を動かしてスポーツを楽しめるコーナー。





スポーツコーナー





【公園コーナー】

トランポリンやすべり台など公園でお馴染みの遊具が集結。雨の日も寒い日も天候を気にせず室内でアクティブに過ごせます。





公園コーナー





【エアー遊具】

大きくてふわふわなエアートランポリンや、透明でまん丸なバルーンの中に入れる風船ハウスなど人気のエアー遊具が大集合。





エアー遊具





【カートコーナー】

お気に入りのカートを選んでコーナー内のドライブをお楽しみいただけます。





カートコーナー





【キッズランドUS公式サイト・公式SNS】

公式サイト ： https://kidslandus.com/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/kids.usland_official/

公式X(旧Twitter)： https://x.com/kids_usland





名称 ： キッズランドUS 福岡アイランドアイ店

所在地 ： 〒813-0017 福岡県福岡市東区香椎照葉6-6-6 アイランドアイ2F

オープン日： 2026年3月26日(木)

園内面積 ： 約2,210m2

URL ： https://kidslandus.com/shop/fukuoka-islandeye/