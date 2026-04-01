コピス吉祥寺(所在地：東京都武蔵野市)は2026年4月25日(土)～4月26日(日)の2日間、吉祥寺でハワイの雰囲気を楽しめる「ハワイ気分」を開催します。

旅行に行かなくても、吉祥寺でご当地気分が味わえるイベント「気分シリーズ」の第三弾です。

今回は、長年愛され続けるリゾート地「ハワイ」をテーマに、ハワイで大人気のグルメやグッズの販売に、ハワイ文化の大切な要素であるフラダンスやウクレレのステージなど盛りだくさん。本場ハワイにしかないお店も登場します！

吉祥寺でハワイの気分を思う存分楽しめるイベントです。





ハワイ気分ビジュアル





■本場ハワイのグルメを堪能できます！

A館3階GREENING広場のキッチンワゴンでは、本場ハワイにしかないお店の人気料理や、ハワイで朝食やおやつとして好まれるアサイーボウルなど、幅広くハワイの味を楽しめます。





＜店舗紹介＞

●PIONEER SALOON

ダイヤモンドヘッド山麓にある、人気のプレートレストラン。本場ハワイにしかないお店です。

甘辛い照り焼きソースが食欲をそそる照り焼きチキンや香ばしいガーリックシュリンプなどをご提供します。

＜menu＞

ガーリックシュリンププレート／モナコ・チキンプレート／コナ・ビール／他





PIONEER SALOONイメージ





●THE SUNRISE SHACK

ハワイのサーファーがはじめたオーガニックにこだわるカフェ。コーヒーを通してあなたのライフスタイルをアップグレードします。クリーミーで飲みやすいバターコーヒーやフルーツたっぷりのアサイーボウルなど販売します。

＜menu＞

アサイーボウル／トロピカルボウル／ブレットコーヒー／スムージー／他





THE SUNRISE SHACKイメージ





●Aloha Table

ワイキキの中心にある隠れ家レストランが本店。現地の人も知る人ぞ知る名店。

本場のカルアポークナチョスやクラフトビールでハワイ仕込みのペアリングをお楽しみください。

＜menu＞

カルアポークナチョス／ガーリック枝豆／キッズパンケーキ／ハワイアンカクテル／他









■個性豊かなハワイを感じるグッズを販売

ローカル感あふれるデザインの雑貨や、ハワイの海を感じるアート、ハワイの音楽と聞いて連想するウクレレなど、ハワイの魅力を凝縮したグッズや雑貨を販売します。本場ハワイでしか手に取ることのできなかった商品をじっくり選ぶことができます！





＜店舗紹介＞

●WIMINI STUDIO

本場ハワイの山の中のスタジオで1枚1枚手作業でTシャツやバッグを印刷しています。

ハワイにしか店舗がなったお店がコピス吉祥寺に登場！

100％オーガニックコットンの素材で肌にも優しく、かわいらしいイラストの商品を販売！





WIMINI STUDIOイメージ





●Ma kai

ハワイ直輸入のサーフアートや雑貨を販売する人気のセレクトショップ。

サーフカルチャーやALOHAスピリットを感じられるアイテムを多く取り揃えています。





Ma kaiイメージ





●icolele

日本で育った木で作られた国産ウクレレやハワイ産のウクレレなどを販売。

ステージで開催するウクレレワークショップも担当します。





icolele





■ステージではフラダンスショーやウクレレワークショップが開催！

華やかなダンサーたちが次々とステージに登場する優雅なフラダンスショーや、はじめての方も体験できるウクレレワークショップを開催します。





＜スケジュール＞

4月25日(土)

12:00～ PONO PONO HULA HEART&BODY WORKS

12:30～ 法政大学フラサークル Na Pua Alani

13:20～ Icoleleウクレレワークショップ

14:00～ カパーフラオカイリマレイアーピキ

14:30～ Halau 'Olapakuikala'i 'O Hokuaulani

15:30～ Icoleleウクレレワークショップ

17:00～ Mana' olana Hula Studio

18:00～ Icoleleウクレレワークショップ





4月26日(日)

12:00～ Ka Hula O Laule'a

12:30～ 東京家政大学フラサークル PuaLani

13:20～ Icoleleウクレレワークショップ

14:00～ Halau Hula Coco

14:30～ Kalokemelemele Hula Studio

15:30～ Icoleleウクレレワークショップ

17:00～ Na Mamo O Lehua Makanoe

18:00～ Icoleleウクレレワークショップ





フラダンスショー出演者イメージ(1)





フラダンスショー出演者イメージ(2)





フラダンスショー出演者イメージ(3)





◆イベント開催概要

●「ハワイ気分」

・日程 ： 2026年4月25日(土)～4月26日(日)

・時間 ： 10:00～19:00(L.O 18:45)

・会場 ： コピス吉祥寺A館3階GREENING広場

・入場料： 無料

・主催 ： コピス吉祥寺 https://www.coppice.jp/





※イベントの詳細はコピス吉祥寺HP( https://www.coppice.jp/newsandevent/coppice/27834 )でご確認ください。

※販売予定の商品、メニュー等は、変更となる場合がございますので、ご了承ください。

※雨天決行、荒天中止いたします。

※画像はイメージです。

※20歳未満の飲酒や、自転車を含む飲酒運転は法律で禁じられています。節度をもってお楽しみください。

※イベントは、予告なく変更・中止する場合がございます。









■コピス吉祥寺施設概要

コピス吉祥寺は、『GREENINGしよう。』(GREENING＝生命力と新鮮さを回復させて、自然な状態の自分にもどすこと)というコンセプトのもと、この吉祥寺という街から、豊かな暮らし方を広めていくためのアイデアをご用意しております。

(1)施設名称 ： コピス吉祥寺 coppice KICHIJOJI

(2)所在地 ： 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号

(3)交通 ： JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分

京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

(4)建築概要 ： 延床面積 約46,000m2/建物規模 A棟 地下1階・地上7階、

B棟 地下1階・地上9階

(5)駐車場 ： 100台

(6)webサイト： https://www.coppice.jp/





アクセスMAP





コピス吉祥寺外観





A館3階GREENING広場