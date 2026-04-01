ダイタン商事株式会社（本社：東京都渋谷区代々木1-36-1オダカビル3階、代表：丹有樹）が運営する立ち食いそばチェーン「名代 富士そば」は、公式通販サイトでオリジナル長袖Tシャツと春カラー帽子を4月1日(水)から販売開始します。

長袖Tシャツ＆春カラー帽子の企画背景

公式通販サイトではオリジナルTシャツやトートバッグ、アウターなど、充実したラインナップを揃えています。2026年に入り、名代富士しば人気から女性のお客様も増えて、春に向けて「長袖Tシャツが欲しい」「明るい色の帽子が欲しい」といったお声をいただいたため、「春のお出かけフェア」と題して、春商品の販売を企画しました。

長袖Tシャツ・ロンT

まだ肌寒い日も多い4月に、重宝するアイテムです。今回は3種類のデザイン（名代富士山そばロゴ、帆前掛け風、名代富士しばワンポイント）をネイビー、サンドベージュ、春カラーのオフピンクの3色で展開。5.6オンスのしっかりした生地で一枚でもサマになります。首元・袖口はダブルステッチでタフさもしっかり。また袖口は腕まくりしやすいリブ仕様です。春先や秋口に大活躍するアイテムです。

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春の新色カラー 帽子

コットンツイル素材の帽子は2025年の発売以来、人気アイテムの一つです。今回はFUJISOBA丼ロゴと名代富士しばの2種類のデザインに、トレンドのくすみカラー3色（スモーキーモーブ、ライトベージュ、ライトブルーデニム）を追加しました。2026年に入り、名代富士しばデザインの人気で女性のお客様が増えたことを考慮したカラー選びです。

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名代 富士そば公式SNSX(Twitter): https://x.com/fujisobar/Facebook: https://www.facebook.com/fujisoba/#富士そば

【会社概要】名称：ダイタン商事所在地：東京都渋谷区代々木1-36-1オダカビル3階設立：2023年4月24日事業内容：立ち食いそば・うどんチェーン事業URL：https://fujisoba.co.jp/