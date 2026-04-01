株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）が運営する「ムーミンバレーパーク」では、さいたま市民の日（5月1日）にちなみ、2026年5月1日（金）～5月31日（日）の期間限定で、さいたま市在住の皆さまを対象とした特別割引キャンペーンを実施いたします。

おとな当日4,300円（前売3,900円）、こども当日1,300円（前売1,000円）のところ、期間中は前売りチケットに限り、おとな3,700円、こども900円の特別価格でご購入いただけます。

さらに、ムーミンの物語の世界と色とりどりのアンブレラが融合したイベント「ムーミン谷とアンブレラ」が4月11日（土）から開催！ さいたま市からアクセスしやすい埼玉県飯能市のムーミンバレーパークへ、ご家族やご友人とぜひお越しください。

●さいたま市民の日 特別割引キャンペーン概要

■対象期間：2026年5月1日（金）～5月31日（日）

■対象：さいたま市民の皆さま ※さいたま市在住を証明できるもの（身分証明書等）をご提示いただく場合がございます。

■販売価格：おとな 前売 3,700 円(税込) こども（4歳以上高校生以下）前売 900円(税込) ※ムーミンバレーパーク チケットブースでの当日券の販売はございません。

■販売期間：2026年4月1日（水）～ 5月30日（土）

■チケット購入：ムーミンバレーパーク公式オンラインチケット（アソビュー！） https://www.asoview.com/channel/ticket/lf5lbhTO9i/ticket0000038939/EVENTIFY（ファミリーマート）https://www.funity.jp/moominvalleypark/セブンチケットhttps://7ticket.jp/go/l000087

■「さいたま市民の日キャンペーン」詳細：https://metsa-hanno.com/event/44160/

『ムーミン谷の彗星』がテーマの「ムーミン谷とアンブレラ2026」開催決定！

全長200ｍの圧巻のアンブレラスカイには、『ムーミン谷の彗星』に登場するムーミン谷の仲間たちのキャラクターパネルのバルーンがカラフルなアンブレラの中に登場し、ワクワクするようなフォトジェニックな空間を演出します。また、5月中旬からは水浴び小屋通りの脇にあじさいが植えられ、上空はアンブレラ、地上はあじさいで華やかに彩られた「アンブレラスカイとあじさいロード」も開催予定です。

■開催期間：2026年4月11日（土）～

■詳細：https://metsa-hanno.com/event/44285/

▶「エンマの劇場」リニューアルオープン！全天候型シアターへ進化

2026年3月14日（土）、ムーミンバレーパークのランドマークである「エンマの劇場」が大型テントを備えた待望の全天候型シアターとしてリニューアルしました。

新たな音響・照明・映像システムに加え、地元飯能市の「西川材」を使用したベンチを完備し、木のぬくもりに包まれた快適な鑑賞体験を提供します。

リニューアルにともない、４つの新プログラムがスタート。一日を通してムーミン谷の仲間たちによるショーや、映像×音の演出を楽しめるシアターとなりました。

■「エンマの劇場」詳細：https://metsa-hanno.com/place/237/

＜ムーミンバレーパークについて＞

ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。

＜ムーミン物語について＞

ムーミン物語は、2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。https://www.moomin-monogatari.co.jp/

＜公式サイト・公式SNS＞

「ムーミンバレーパーク」公式サイト：https://metsa-hanno.com/「ムーミンバレーパーク」公式X：https://x.com/metsamvp_info「ムーミンバレーパーク」公式Instagram：https://www.instagram.com/moominvalleypark/