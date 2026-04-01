亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：髙木 政紀）は、4月11日（土）・12日（日）の2日間、株式会社プレジデント社が「食いしん坊仲間と楽しもう！」をテーマに開催する『dancyu祭2026』に出展します。亀田製菓のこだわり米菓である「技のこだ割り」の特設ブースを展開し、特別商品の販売や試食提供を行います。

■知るほど美味い！こだわり米菓「技のこだ割り」

食に対する探求心が旺盛な“食いしん坊な大人たち”と表されるdancyu読者のみなさまに、亀田製菓がこだわり抜いて作り上げた米菓「技のこだ割り」の魅力をもっと知っていただきたい、おせんべいの新しい楽しみ方を体感していただきたいという想いから、本イベントへの出展を決めました。 「技のこだ割り」特設ブースでは、技のこだ割り3種（濃厚醤油・旨辛唐辛子・濃厚梅だれ）のご試食をご用意しています。さらに、にんにくやわさびなどのアレンジ用調味料も取り揃え、自分好みの味にアレンジしてお楽しみいただけます。「技のこだ割り」をすでにご愛顧いただいている方はもちろん、初めて口にされる方にも新しいおいしさとの出会いをご体験いただける内容となっています。ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

■dancyu祭2026限定セットを数量限定で販売

『dancyu祭2026』限定商品として、オリジナルデザインのトートバッグと『技のこだ割り3種（濃厚醤油・旨辛唐辛子・濃厚梅だれ）』、さらに噛むほどに旨みが広がるひとくち堅揚げ餅『堅ぶつ』をセットにした『dancyu祭2026限定セット』(税込1,980円)を数量限定で販売します。技のこだ割りオリジナルデザインのトートバッグが手に入るのは、この2日間だけの特別企画です。

■「技のこだ割り」商品紹介

「技のこだ割り」は、濃厚な味付けとしっかりとした噛み応えが特長のこだわりまみれの濃厚堅焼きせんべいです。濃厚な味わいを実現するため、焼き上げた素焼きせんべいをあえて割り、断面から特製だれをしっかりしみ込みませています。さらに、特製だれを二度づけすることで、より濃厚な味わいに仕上げています。その満足感のある食感と濃厚な味わいは高い評価をいただいており、おやつとしてはもちろん、お酒のおつまみとしても幅広くお楽しみいただいています。

■dancyu祭2026イベント概要

イベント詳細は公式サイトをご確認ください。

名称：dancyu祭2026日時 ：2026年4月11日（土）・12日（日） 各日10：00～17:00場所 ：東京都新宿区西新宿2‐6‐1 新宿住友ビル 三角広場※混雑時は入場制限をさせていただくことがあります。イベント詳細：入場無料・予約不要。販売は電子決済（クレジットカード、QRコード決済、電子マネー）のみ。公式サイト：https://dancyu.jp/series/dancyu_fes_2026/