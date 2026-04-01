学校法人大阪信愛学院（大阪市城東区）は、2026年4月1日付で、以下のとおり学校長・園長が就任しましたのでお知らせいたします。

■学校長・園長人事（2026年4月1日付）

大阪信愛学院大学 学長（新任）

【氏名】島袋 香子（しまぶくろ きょうこ）【略歴】2000年北里大学大学院看護学研究科博士課程修了。2008年北里大学看護学部教授、2014年同学部長、2020年同大学学長。2026年4月より大阪信愛学院大学学長に就任。

大阪信愛学院中学校・高等学校 校長（新任）

https://www.atpress.ne.jp/news/5253748

【氏名】矢嶋 哲（やじま さとし）【略歴】2000年北里大学理学部生物科学科卒。2002年大阪信愛女学院中学校・高等学校着任。2019年教頭、2025年副校長を経て、2026年4月より大阪信愛学院中学校・高等学校校長に就任。

大阪信愛学院小学校 校長（再任）

【氏名】川端 博之（かわばた ひろゆき）【略歴】1989年南山大学文学部神学科卒。暁星国際中高、ノートルダム学院小学校校長、学校法人百合学院、城星学園小学校教諭を経て、2022年大阪信愛学院小学校着任。副校長を経て2023年より校長に就任。

幼保連携型認定こども園 大阪信愛学院幼稚園 園長（新任）

【氏名】Sr. 脇山 ミネ子（わきやま みねこ）【略歴】大阪信愛女学院短期大学1期生として卒業。幼稚園教諭を経て幼きイエズス修道会シスターとなり、各地の幼稚園で勤務。2017年に大阪信愛学院保育園着任。2026年4月より大阪信愛学院幼稚園園長に就任。

大阪信愛学院 概要

法人名：学校法人大阪信愛学院（理事長：岩熊美奈子）所在地：大阪府大阪市城東区古市2丁目7番30号設立：1884年（大阪市西区川口町に信愛女学校を開設）設置校：大阪信愛学院大学（教育学部／看護学部） 大阪信愛学院高等学校 大阪信愛学院中学校 大阪信愛学院小学校 幼保連携型認定こども園 大阪信愛学院幼稚園在籍者数：1,937名（2025年5月1日現在）

■本件に関する問い合わせ先

https://www.osaka-shinai.ac.jp/

取材をご希望の方は、お手数ですが下記問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。学校法人大阪信愛学院法人事務局広報部 担当：大隈（おおくま）TEL：06-6939-4391FAX：06-6939-7161E-mail：houjin-kouho@osaka-shinai.ac.jp