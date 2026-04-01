つわりがはじまった妊娠週数を選択すると「つわりがいつごろおさまるのか」のめやすを知ることができるツール「つわりいつまでチェック」がBabyTech® Awards 2025-26「妊娠・妊活部門」優秀賞を受賞しました。このレポートでは、2026年3月29日（日）に東京・有楽町の Tokyo Innovation Base（TiB）にて開催された受賞式および受賞商品展示会についてご案内します。

BabyTech® Awardsとは

国内で流通するベビーテック商品やサービス・育児家電を表彰するイベントです。2019年に国内で初めてパパスマイルが開催、2023年より実⾏委員会による主催に移⾏、今回が7回⽬の開催となります。

https://babytech.jp/bta-about/

・BabyTech/ベビーテックは株式会社パパスマイルの登録商標です

つわりいつまでチェックとは

つわりがはじまった妊娠週数を選択すると、約3,000名のアンケート回答結果をもとに「つわりがいつごろおさまるのか」を知ることができるツールです。Webで公開されており、誰でも・無料でご利用可能。つわりの終わりの見通しを持ちながら日々を過ごしていただくことができます。

受賞理由

審査委員の皆様より、次のようなコメントを頂戴しております。・つわりは個人差も大きくいつ終わるのか不安に思う母親も多い。そうした状況で情報を収集できるのは非常に良い。・妊娠、出産時の不安や身体への負担に個人差があることを、周りの方は認識しなければならない。個人によって様々だからこそ、こういった他者の情報を知ることで自分についてをより一層知る機会になると思われる。・専門家の解説や多くのアンケートから、自身のつわりについての予測ができる点は良い機能だと感じました。・つわりの終息に着目して一点突破で情報を集める方法は他の領域でも展開できそう。あたらしい、発見につながることも期待したい。

受賞式・受賞商品展示会の様子

https://www.mamecomi.jp/useful/morning-sickness-supporter/period/002

今回で７回目となるベビーテックアワード（BabyTech® Awards）。今回をふくめこれまでに273社・304商品もの商品が認定商品と認定されています。当社にとってはじめての参加でしたが、BabyTech® Awards 2025-26大賞・優秀賞の商品は、もっと多くの方に知っていただきたいものばかりでした。大賞受賞の商品については商品紹介プレゼンテーションが行われ、各社の発表者によって、商品の特長だけでなく、それぞれの「ベビーテック」によって実現できる新しい子育てや子育てしやすい社会のすがたが示されました。

さいごに

「任せられることは段階的にテクノロジーにまかせ、手をかけたいところにリソースを振り分けられるようにする。」世界のベビーテックを黎明期からリサーチしてきた、日本におけるベビーテックの第一人者であり、今回のベビーテックアワード審査委員会審査責任者の永田哲也さんによって語られた冒頭あいさつの言葉です。より多くの保護者・保護者支援者に、テクノロジーがそばにある育児が認知され、生活や子育ての中に取り入れることができれば、育児はもっとラクになると感じました。