SHIFT UP、三上真司氏率いるスタジオUNBOUNDとのパートナーシップを発表

・SHIFT UP、『バイオハザード』シリーズの開発に携わってきた三上真司氏と 三上氏が立ち上げた新しい開発スタジオを確保

・UNBOUNDの今後のタイトルを通じ、SHIFT UPのグローバルなPC・コンソール向けパブリッシング力を強化

韓国・ソウル、2026年4月1日/PRNewswire/ -- SHIFT UP株式会社（代表取締役CEO：キム・ヒョンテ、以下「SHIFT UP」）は、日本のゲーム開発会社であるアンバウンド株式会社（以下「UNBOUND」）の全株式を取得し、完全子会社化したことをお知らせいたします。





UNBOUNDは、『バイオハザード』（英題：Resident Evil）シリーズをはじめ、『デビル メイ クライ』、『サイコブレイク（The Evil Within）』シリーズ、『大神』など、世界的ヒットタイトルの開発に携わってきた三上真司氏とその中核メンバーによって構成されるPC・コンソール向けゲーム開発スタジオです。国内外で高い評価を受けてきたベテラン開発者が多数在籍しており、グローバルなゲーム業界から大きな注目を集めています。

現在、UNBOUNDでは、グローバル市場をターゲットとしたPC・コンソール向けの完全新規オリジナルIPの開発を進めています。

本件によりSHIFT UPは、世界水準の開発力をグループ内に取り込むとともに、PC・コンソール分野における開発パイプラインを大幅に拡充しました。さらに、今後はUNBOUNDが開発するタイトルにおいてSHIFT UPがパブリッシングを直接担い、グローバルでのサービス運営体制の構築を段階的に進めてまいります。

SHIFT UP代表取締役CEO キム・ヒョンテは、次のようにコメントしています。「世界最高水準の開発チームを三上真司CEOのもとに擁するUNBOUNDと力を合わせられることを、大変意義深く感じています。本件を通じて、世界中のユーザーに新たな価値あるゲーム体験を提供し、SHIFT UPのグローバルな開発競争力をさらに高めてまいります。」

UNBOUND代表取締役CEO 三上真司は、「SHIFT UPのキム・ヒョンテCEOおよび社員の皆様とパートナーシップを結べることを大変うれしく思います」と述べました。さらに、「現役クリエイターであるキムCEOとの間に強いシナジーを感じており、クリエイティビティに集中できる理想的なパートナーシップだと考えています。両社が一丸となって、ファンの皆様に楽しんでいただけるゲームづくりに取り組んでまいります」と続けました。

一方、SHIFT UPは今回のパートナーシップの詳細を紹介するブランディング映像を、世界中の視聴者に向けてYouTube公式チャンネルで公開しました。この映像では、三上真司CEOのゲーム開発哲学と、キム・ヒョンテCEOのコラボレーションに対するビジョンが紹介され、世界のゲームファンの期待を高めています。

<リンク>

パートナーシップ発表映像： SHIFT UP公式チャンネル - YouTube

UNBOUND公式ブログ

英語）https://shiftup.co.kr/eng/news/blog.php?ptype=view&idx=414&page=1&code=blog_eng

日本語）https://shiftup.co.kr/jpn/news/blog.php?ptype=view&idx=413&page=1&code=blog_jpn

アンバウンド株式会社（UNBOUND Inc.）について

アンバウンド株式会社（UNBOUND Inc.）は、三上真司氏を代表取締役CEOとする東京都拠点のゲーム開発スタジオです。日本のゲーム業界を代表する名作の開発に携わってきたベテランクリエイターが集結し、グローバル市場を見据えたオリジナルIPの創出に取り組んでいます。

SHIFT UP株式会社について

SHIFT UP株式会社は、2013年設立の韓国のゲーム開発会社です。『勝利の女神：NIKKE』『Stellar Blade』などのオリジナルIPと高い開発力を基盤に、世界市場で高い評価を獲得しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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