株式会社創喜（奈良県北葛城郡広陵町／代表取締役：出張耕平）は、自社ブランド「SOUKI SOCKS」のリブランディングにあわせ、定番商品であるコットンリブソックス「PUFFY コットン」に新色を追加し、2026年4月1日(水)より発売いたします。ブランドの軸である、ふっくらとした履き心地のローゲージソックスの魅力をより多くの方に楽しんでいただくため、新色展開を強化しました。

■選ぶ楽しさを広げる、新たなカラーバリエーション

発売以来、「PUFFY コットン」はブランドを代表する定番アイテムとして多くのお客様に支持されてきました。今回の新色追加では、定番としての履きやすさはそのままにカラーバリエーションを広げ、売り場や日常のコーディネートに彩りを添えます。シンプルでありながら選ぶ楽しさを感じていただけるラインナップとして、リブランディングを機に、より幅広いシーンで選ばれるソックスを目指していきます。

■素材と編みでつくる、ふっくらとした履き心地

短い繊維を取り除くコーミング加工を施したコーマ糸を使用し、艶やかさと強度を持ちながら、毛羽立ちが少ないのが特長です。生産には、国内では希少となったローゲージのリブ編み機を使用し、時間をかけてゆっくりと編み立てています。空気を含んだ編み地は、ふっくらとした厚みとほどよい弾力があり、締めつけ感が出にくく、足にやさしくなじみます。糸をたっぷりと使うローゲージならではの編み地は、生産効率が高いとはいえませんが、その分、素材の表情や履き心地の違いをしっかりと感じていただけます。すっきりとした見た目と安心感のある履き心地を両立し、日常使いしやすい一足に仕上げました。

■商品概要

商品名：PUFFY コットン価格：2,000円（税込）サイズ：・Sサイズ（22～24cm）／総丈：約22cm・Mサイズ（25～27cm）／総丈：約27cm※SサイズとＭサイズの履き口部分のデザインが異なります。カラー：新色：ブルー、レッド、イエロー、グリーン／既存色：オートミール、グレー、ブラック、ベージュ※ブラック・ベージュは順次糸変更予定・SOUKI直営ファクトリーショップ「S.Labo」・SOUKI公式オンラインストア :https://www.souki-socks.jp/?pid=134981498※本商品のお取り扱いをご希望の法人・小売店様は、SOUKIのHPよりお問い合わせください。

■株式会社創喜について

株式会社創喜は、「日本一ワクワクする靴下工場」をビジョンに掲げ、希少な編み機と職人技を生かしたものづくりを続けています。1927年に創業し、靴下の産地である奈良県広陵町で100年近く靴下を作り続けてきたソックスファクトリーです。「扱える職人がごくわずか」ともいわれる、珍しい国産のヴィンテージ靴下編機を大切に修理しながら使い続け、特に編み目が大きくふっくらとしたローゲージ靴下づくりには定評があります。丁寧に、こだわりをもって靴下をつくるだけでなく、靴下を楽しむさまざまな体験を生み出し、日常をより豊かにする挑戦を続けています。

■本件に関する報道関係者からのお問合せ先

こちらのプレスリリース・くつ下のOEMやオリジナル商品に関して気軽にお問い合わせください。商号：株式会社 創喜代表取締役社長：出張耕平広報担当：中川所在地：〒635-0824 奈良県北葛城郡広陵町疋相6-5設立：1927年事業内容：くつ下・アームカバーを始めとしたニット製品の企画製造・販売TEL：0745-55-1501（平日9：30～17：00）FAX：0745-55-1502MAIL：info@souki-knit.jp

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