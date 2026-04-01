北海道中央バス株式会社（本社：小樽市、代表取締役社長：二階堂 恭仁）は、2026年4月1日（水）より、小樽と新千歳空港を結ぶ「新千歳空港連絡バス（小樽空港線）」を1往復増便し、ダイヤを改正いたします。

現在、新千歳空港では航空需要が急速に高まっており、弊社の連絡バスも多くのお客様にご利用いただいております。 特に小樽エリアはインバウンド（訪日外国人観光客）を中心に連日賑わいを見せており、空港からのダイレクトアクセスの重要性が増しています。

今回の増便により、小樽運河周辺の主要ホテルを経由するルートを維持しつつ、観光客やビジネス客、さらには小樽近郊にお住まいの皆様の旅行ニーズに対し、より柔軟かつ利便性の高い移動手段を提供いたします。 詳細は下記のとおりです。

「新千歳空港連絡バス」増便詳細

■実施日：2026年4月1日（水）■対象路線：新千歳空港連絡バス「小樽空港線」■変更内容：1往復増便および出発時刻の変更■運賃（小樽～新千歳空港）：大人片道 2,300円／小人片道 1,150円■多彩な決済に対応： ・現金、クレジットカードタッチ決済、交通系ICカード ・スマホ乗車券「バスモ」、片道券

運行ダイヤ：

小樽－新千歳空港 ※出発時刻が変更となります

〔小樽⇒新千歳空港〕| 小樽ターミナル2番 | 6:00 | 7:30 | 10:30 || 小樽グリーンホテル | 6:02 | 7:32 | 10:32 || ﾎﾃﾙﾄﾘﾌｨｰﾄ小樽・OMO5 小樽 | 6:03 | 7:33 | 10:33 || 小樽運河ターミナル | 6:05 | 7:35 | 10:35 || ｵｰｾﾝﾄﾎﾃﾙ小樽 | 6:06 | 7:36 | 10:36 || 新千歳空港 | 7:30 | 9:00 | 12:00 |

〔新千歳空港⇒小樽〕| 新千歳空港ANA前20番 | 10:38 | 13:38 | 15:38 || 新千歳空港JAL前13番 | 10:40 | 13:40 | 15:40 || 新千歳空港国際線84番 | 10:44 | 13:44 | 15:44 || ｵｰｾﾝﾄﾎﾃﾙ小樽 | 12:01 | 15:01 | 17:01 || 小樽運河ターミナル | 12:02 | 15:02 | 17:02 || ﾎﾃﾙﾄﾘﾌｨｰﾄ小樽・OMO5 小樽 | 12:03 | 15:03 | 17:03 || 小樽グリーンホテル | 12:05 | 15:05 | 17:05 || 小樽駅前ターミナル | 12:08 | 15:08 | 17:08 |

※小樽市内の停留所は、上記のほか、「花園公園通（市役所通）」「住吉神社前」「奥沢口」「潮見台」「高速新光」「高速見晴」に停車します

北海道中央バス株式会社について

■社 名：北海道中央バス株式会社■本社所在地：北海道小樽市色内1丁目8番6号■代表取締役：二階堂 恭仁■事業内容：一般旅客自動車運送事業(乗合・貸切)、不動産事業、飲食業、公衆浴場業、旅行業

本リリースに関する問い合わせ先

北海道中央バス株式会社バス事業統括部 011-221-6616（担当：加藤・郷）