一般社団法人那須塩原市観光局(栃木県那須塩原市関谷448-4、局長:織田 智富)は、地域の歴史や文化、食の魅力を広く発信するイベント「第2回なすの開墾まつり」の開催をお知らせいたします。

本イベントは、那須野が原の開墾の歴史に触れながら、郷土芸能やふるまい料理を楽しむとともに、郷土愛の醸成と那須塩原市の発展を目的として開催します。 期間中は、各種イベントに加え、来場者が市内を巡りながら参加できるスタンプラリーも同時開催し、地域の周遊促進とにぎわいの創出を図ります。

■那須野が原開墾の歴史

那須塩原市周辺は那須野が原と呼ばれており、わずか140年ほど前までは、水がなく人の住めない広大な原野が広がっていました。その広大な原野は、「富国強兵・殖産興業政策」を進める明治政府も開拓地として注目していました。 明治13(1880)年、三島通庸による「肇耕社（ちょうこうしゃ）」や印南丈作や矢板武による「那須開墾社」が開設されたことや、明治期の華族が那須野が原に大規模農場を開くなど、近代の那須野が原の開墾が始まりました。明治18(1885)年には日本三大疏水となる那須疏水の本幹が完成し、翌19(1886)年に4本の分水も完成したことで、現在の豊かな土地へと変化していきました。 なすの開墾まつりは、４月１５日に烏ヶ森の丘上で那須疏水の開削起工式が行われたことを記念して開催しています。

■開催概要

イベント名:第2回 なすの開墾まつり開催期間:2026年4月7日（火）～5月6日（水）会場:烏ヶ森公園、烏ヶ森の丘上及び市内各地開催内容:なすの開墾まつり式典、ヒストリーイベント、開拓鍋の無料配布、スタンプラリー

■なすの開墾まつり式典

日時:2026年4月11日（土） 午前10時から（雨天中止）会場:烏ヶ森公園内容:開墾の歴史についての講話、ステージイベント、開拓鍋無料配布、ブルーベリーの苗木配布、出店ブース（露店、キッチンカー、日本遺産紹介ブース、水桶担ぎ体験ブース）

シャトルバスのご案内

4月11日（土）は、会場周辺の混雑が予想されるため、臨時駐車場（三島公民館）からシャトルバスを運行します。

運行日：令和8年4月11日（土）区間：三島公民館（三島ホール） ⇔ 烏ヶ森公園運行時間：9:00～16:40頃まで随時運行※概ね15分ごとに発着します。※途中乗車及び途中下車はできません。※発車時刻は目安のため、余裕をもってご利用ください。※開場周辺への路上駐車はご遠慮ください。

▼三島公民館(三島ホール)のマップはこちらhttps://x.gd/chRLK

ヒストリーイベント

日時:2026年4月15日（水） 9:30～13:30（雨天決行）会場:烏森神社前（烏ヶ森の丘上）内容:鍬入れ式、無料配布（芋串、甘酒）、筝の演奏、抹茶と練り切り（事前販売）※抹茶と練り切りは、そすいの郷直売センターにて販売いたします。

開拓鍋の無料配布

日時:2026年5月3日（日）会場:そすいの郷直売センター配布数:先着800食(無くなりしだい終了)

▼そすいの郷直売センターのマップはこちらhttps://x.gd/pCNu7

■スタンプラリー

期間中、対象の店舗で1,000円以上のお買い物をするとスタンプを1つゲットできます。スタンプを4つ集めたら、応募ハガキを郵送もしくは、最後にスタンプを押した店舗の店員にお渡しください。 さらに、お買い物以外に書道無料体験などのイベントでもゲットすることができます。

実施期間:2026年4月7日（火）～5月6日（水）応募方法:スタンプを4つ集め、応募ハガキを郵送もしくは、店員にお渡しください。応募締切:5月6日（水）まで※郵送の場合は、2026年5月8日の消印まで有効

賞品:A賞 西那須野産 こしひかり5Kg 1名様B賞 千本松豚のお肉詰合せ 2名様C賞 心の里 クッキー詰合せ（12個入り） 2名様D賞 星野製麺 島田ひやむぎ10袋 5名様E賞 野州支那そば4袋 7名様F賞 仙台屋削節店 かつお削りぶし80g 15名様※賞品の発送をもって発表に代えさせていただきます。

○スタンプラリー対象店舗

有限会社小林モータース、ナスシオバルウニコ、かどや、サトウ精肉店、有限会社 星野製麺、そすいの郷直売センター、株式会社セグロラ化粧品、セグロラ那須サロン、那須野農業協同組合アグリセンター塩那、こじま果樹園、岡埜屋酒店、小料理 さら、有限会社 大野茶店、CLOVER925、(社)那須塩原市社会福祉協議会、ファミリーマート那須塩原南郷屋店、トリトン(キッチンカー)

○スタンプラリー対象イベント

・戸田学園 日時:4月11日(土) 内容:珠算、書道無料体験 TEL:0287-36-1080

・こじま果樹園 日時:4月18日(土) 内容:キウイフルーツの試食、販売など TEL:0287-37-1969

・(株)相互企画 日時:4月25日(土)10時～ 内容:キッズマネースクール TEL:0287-36-3925

※イベントの詳細は、各主催者にお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】なすの開墾まつり実行委員会HP:https://nasunokaikon.jimdosite.com/メール:nasunokaikon@gmail.com