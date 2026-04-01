リアル謎解きゲームを使ったプロモーションを提案するイベント企画制作会社、株式会社ハレガケ(本社:東京都豊島区、代表:黒田洋介)は、東武商事株式会社 トレーディング事業部主催のもと「リアル謎解きゲーム『人間出るまで転生ガチャ謎』」を2026年4月17日(金)から9月30日(水)にかけて開催します。

このイベントは、東武線沿線の78駅に設置されたモバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT (チャージスポット)」のバッテリースタンドを巡りながら、仕掛けられた謎を解き明かしていく参加者体験型のリアル謎解きゲームです。東武線の各駅に幅広く設置された本サービスの利便性を、より身近に感じていただくために企画しました。還らぬ人となったプレイヤーが、一癖ある「GODガチャ神」の導きでシュールな転生を繰り返しながら、0.01％という狭き門の「人間」への生まれ変わりを目指すという物語体験をお楽しみいただけます。参加費は無料で、移動の合間に無理なく挑戦できるため、いつもの通勤・通学の時間や週末のお出かけのついでに、気軽にお楽しみいただける内容です。

■イベント内容

参加者は東武線の対象駅を巡りながら謎を解き、「転生ガチャ」を開放していきます。謎を解くごとに回せるガチャの種類が増えていき、理想の姿に戻れるまで無限にガチャを回せるのが本イベントの醍醐味。転生先には「マグロ一皿」や「5円玉」などのクスッと笑えるシュールなアイテムが50種類用意されているほか、アハ体験の演出やWebの特性を活かした仕掛けも楽しめます。本編クリア後の高難易度「エクストラ編」まで突破すると、イベント限定グッズが手に入るリアルガチャ(カプセルトイ/有料)にも挑戦できます。

■参加方法・進め方 (※謎の解答にスマートフォンを使用します)

東武線の「CHARGESPOT」設置駅にあるラックで「謎解きキット」を⼊⼿することで参加できます。キットの⼆次元コードから専⽤ページにアクセスし、A～Dの4つのグループから対象駅を1駅ずつ選んで巡ります。キットと現地の⼿がかりを頼りに謎を解き、最後の謎を解くとエンディングを迎えゲームクリアです。ゲームに制限時間はないため、⽇をまたいでの挑戦も可能です。

https://nazoxnazo.com/event/tensei_gacha/%20

＜ゲームストーリー＞

ある日、還らぬ人となったあなた。なんか謎が好きな神ってやつが出す謎解きに付き合ったらいい感じに転生させてくれるって。よ～し、たくさん転生して人間に戻るぞ～！

リアル謎解きゲーム「人間出るまで転生ガチャ謎」

日程：2026年4月17日(金)から9月30日(水)入手方法 ：・東武線の「CHARGESPOT」設置駅にあるラックから入手※「CHARGESPOT」設置駅の詳細はイベントページをご覧くださいイベントページはこちら：https://nazoxnazo.com/event/tensei_gacha/参加費：無料※別途交通費がかかります※エクストラ編クリア後の「リアルガチャ(カプセルトイ)」は有料です想定プレイ時間：本編：約1時間 ／ エクストラ編：約1時間※移動時間を含む会場：東武線沿線主催・企画：東武商事株式会社 トレーディング事業部協力：東武鉄道株式会社制作：株式会社ハレガケ(NAZO×NAZO劇団)

【 取材／掲載のお問い合わせ窓口 】株式会社ハレガケTel: 03-6912-7596 ／ Email: info@haregake.com (対応時間：平日9:00～18:00)

＜株式会社ハレガケ＞

https://nazoxnazo.com/event/tensei_gacha/%20

リアル謎解きゲームをはじめとした「参加者体験型」のイベントを企画制作する会社です(2013年設立)。“その場所ならではの魅力”に、ターゲットの心をくすぐる要素を掛け合わせ「行きたくなる理由」の設計を強みとしています。観光地での新たな過ごし方の提案や、地域のにぎわい創出、施設の集客、企業の社内活性まで、これまでに700件を超えるイベントづくりを手がけてきました。所在地：東京都豊島区高田3-21-2 ユニハイト東京ビル4階事業内容：体験型イベント、リアル謎解きゲームの企画制作、運営社内懇親会サービス企画制作、運営体験型研修サービス企画制作、運営

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