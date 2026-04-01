ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するダイヤモンドジュエリー「ラザール ダイヤモンド」は、POP UPイベント『DIAMOND CAFE（ダイヤモンドカフェ）』を2026年4月25日（土）から5月3日（日）まで、表参道L‘OFFICIEL COFFEE（ロフィシエル コーヒー）にて開催いたします。 “The World's Most Beautiful Diamond(R)”、ラザール ダイヤモンドが手掛けるこのカフェでは「最も気軽に寄り道できるジュエリーショップ」というコンセプトのもと、カフェを楽しみながら世界最高峰のダイヤモンドの輝きと出会う上質なひとときをお過ごしいただけます。

会場にはジュエリーコンシェルジュが常駐し試着体験を通してジュエリーの選び方などご相談を承るほか、ダイヤモンドの輝きを間近でご覧いただける展示を行います。また、本イベントのためにL‘OFFICIEL JAPANが撮り下ろしたスペシャルムービーが公開。さらに、このイベント期間中のみご購入いただける限定オリジナルグッズやスイーツもご用意しております。ぜひこの機会にNYの洗練された美意識から生まれたラザール ダイヤモンドの世界観を存分にお楽しみください。





＊事前予約の方には、オリジナルフラワーブーケと限定ブランドブックをプレゼントいたします。

POP UP イベント スペシャルサイト

https://www.lazarediamond.jp/lp/diamondcafe/









【POP UPイベント開催概要】

『DIAMOND CAFE』by LAZARE DIAMOND

開催期間：2026年４月25日（土）― 2026年5月3日（日）

場所：L‘OFFICIEL COFFEE

住所：〒107-0061 東京都港区北青山3-8-5 表参道A1出口徒歩2分

営業時間：11:00-19:00（最終入場18：30）

入場料：無料

予約優先：POP UP EVENTスペシャルサイトより、公式LINEアカウントを友だち登録してご予約ください

https://www.lazarediamond.jp/lp/diamondcafe/

【ブランド概要】

世界屈指のダイヤモンドカッター、ラザール・キャプランが理想としたのは、アイディアルメイクが生み出す、七色に輝くダイヤモンド。彼が追い求めた“The World's Most Beautiful Diamond(R)”と、その稀有な輝きに贈られた称賛は、世界三大カッターズブランドと称される「ラザール ダイヤモンド」の誇りです。コンフリクトフリーダイヤモンドだけを取り扱い、100 年以上の歴史とニューヨークの洗練された美意識が磨いたその輝きは、本物を知る人々に選ばれています。

https://www.lazarediamond.jp/about/

■会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビルディング4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：日本87店舗/海外46店舗（2026年3月末時点）

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ： https://www.primoghd.co.jp/