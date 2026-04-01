NEXYZ.（ネクシーズ）が須賀川信用金庫と業務提携

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カーボンニュートラルの実現に向け地域密着型の脱炭素支援

株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長兼グループ代表 近藤太香巳 証券コード：4346）の連結子会社である株式会社NEXYZ.（ネクシーズ）は、須賀川信用金庫（本店：福島県須賀川市 理事長 伊藤平男）と業務提携契約を締結し、地域の中小企業へLED照明をはじめとする省エネ設備導入を通じた、CO₂排出削減・脱炭素実現への取組み支援を始めました。







この度の提携で、福島県内での提携金融機関は2社となりました。

須賀川信用金庫は、信用金庫の独自性・特性を活かしながら、お客様や地域の課題解決に取組み、持続的発展を実現するための活動を行っています。その一環として、同金庫が取引先に対して「ネクシーズZERO」を紹介することで、設備導入の観点から経営を支援します。

引き続き、県内事業者を顧客とする金融機関との提携を進め、福島県のさらなる発展に寄与してまいります。

▼株式会社NEXYZ.

事　 業：エンベデッド・ファイナンス事業

サービス：「ネクシーズZERO」

　　　　　企業・自治体向け設備導入支援（初期投資0円・月額料金制）

・LED、空調、冷蔵庫、キュービクル、農業ハウス等の業務用設備を初期投資0円で導入できるサービス「ネクシーズZERO」を提供しています。

・157社の金融機関とのパートナーシップ、および11の地域子会社40拠点のネットワークで、地域に根差した事業展開を行っています。

・導入設備による省エネ効果をCO₂排出削減量に換算したレポートは、自社のカーボンニュートラル実現に向けた取組みとしてご活用いただけます。

https://service.nexyz-zero.jp/

▼事業所概要

事業所名：株式会社NEXYZ.東北　郡山営業所

所在地：福島県郡山市駅前2-10-15　三共郡山ビル北館2F

営業拠点一覧はこちら

https://www.nexyz.jp/offices/







本件に関するお問合わせ先

株式会社NEXYZ.Group

グループ広報・IR（担当：嶋田）

TEL：03-6415-1178

MOBILE：090-7135-5085

Mail：pr_ir@nexyzgroup.jp

関連リンク

「株式会社NEXYZ.」コーポレートサイト

https://www.nexyz.jp/

「ネクシーズZERO」サービスサイト

https://service.nexyz-zero.jp/