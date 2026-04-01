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アース製薬、トランポリン競技の西岡選手と所属契約を締結
アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、2026年4月1日（水）に、トランポリン競技の西岡隆成(にしおかりゅうせい)選手（以下、西岡選手）と、所属契約を締結しました。
西岡選手は、世界最高難度の演技構成に挑み続ける「超攻撃型」の競技スタイルを武器に、常に自らの限界を突破しようとする姿勢で注目を集めています。守りに入らないアグレッシブなスタイルは、多くの人々に感動と勇気を与えています。また、子供の頃から培われた強靭なメンタルを持ち、「追い詰められた時こそ緊張しない」という勝負強さは、世界の頂点を目指す上で大きな武器となっています。
西岡選手の挑戦を恐れない心は、前例や常識にとらわれずチャレンジを続けてきた当社の社風と深く共鳴するものです。また、自由な発想を大切にしながらも、自らの役割に責任を持ち、最後までやり遂げるという当社の姿勢に、西岡選手が自身の競技スタイルとの共通点を感じたことで、今回の所属契約に至りました。
本契約に基づき、西岡選手は2026年4月より大会出場時に当社のロゴマークが入ったユニフォームを着用して大会に出場します。当社は、2028年ロサンゼルスオリンピックでのメダル獲得という夢に向かって挑戦し続ける西岡選手の活動をサポートし、ともに成長していくことを目指します。
【西岡選手のプロフィール】
生年月日：2003年11月1日
出身地：大阪府
主な実績・記録：
世界最高難度点記録保持者
2021年 世界トランポリン銀メダリスト
2023年 世界トランポリン銅メダリスト
2024年 パリオリンピック日本代表
【アース製薬について】
アース製薬は、「生命と暮らしに寄り添い、地球との共生を実現する。」という経営理念のもと、大阪難波での創業以来、人々の健康と快適な生活の実現に真摯に向き合ってまいりました。虫ケア用品の『ごきぶりホイホイ』『アースレッド』『アースノーマット』をはじめ、入浴剤の『温泡』『きき湯』、オーラルケアの『モンダミン』など、時代の変化とともに様々な製品を、国内を問わず海外でも、アジアを中心とした世界約50の国や地域にお届けし続けています。
西岡選手は、世界最高難度の演技構成に挑み続ける「超攻撃型」の競技スタイルを武器に、常に自らの限界を突破しようとする姿勢で注目を集めています。守りに入らないアグレッシブなスタイルは、多くの人々に感動と勇気を与えています。また、子供の頃から培われた強靭なメンタルを持ち、「追い詰められた時こそ緊張しない」という勝負強さは、世界の頂点を目指す上で大きな武器となっています。
本契約に基づき、西岡選手は2026年4月より大会出場時に当社のロゴマークが入ったユニフォームを着用して大会に出場します。当社は、2028年ロサンゼルスオリンピックでのメダル獲得という夢に向かって挑戦し続ける西岡選手の活動をサポートし、ともに成長していくことを目指します。
【西岡選手のプロフィール】
生年月日：2003年11月1日
出身地：大阪府
主な実績・記録：
世界最高難度点記録保持者
2021年 世界トランポリン銀メダリスト
2023年 世界トランポリン銅メダリスト
2024年 パリオリンピック日本代表
【アース製薬について】
アース製薬は、「生命と暮らしに寄り添い、地球との共生を実現する。」という経営理念のもと、大阪難波での創業以来、人々の健康と快適な生活の実現に真摯に向き合ってまいりました。虫ケア用品の『ごきぶりホイホイ』『アースレッド』『アースノーマット』をはじめ、入浴剤の『温泡』『きき湯』、オーラルケアの『モンダミン』など、時代の変化とともに様々な製品を、国内を問わず海外でも、アジアを中心とした世界約50の国や地域にお届けし続けています。