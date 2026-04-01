こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
2026年度 竹中社長 新入社員への訓辞 『世界に広がるダイキンのフィールドで、個性を発揮し、挑戦してほしい』
ダイキン工業株式会社は、2026年4月1日に大阪市北区のグランフロント大阪で入社式を行いました。竹中直文代表取締役社長 兼 COOは、今年が戦略経営計画FUSION30のスタートとなる重要な節目であることを踏まえ、新入社員に期待することを以下のように話しました。
【竹中社長訓辞（要旨）】
当社は、「FUSION30」の中で、社会課題の解決と持続可能な未来の実現に向けて多様なテーマに挑戦していきます。データセンター、工場、住宅などでお客様の課題解決に貢献する「ソリューション事業への転換」が大きな軸となります。
こうしたビジネスの転換と発展を推進する原動力は、働く一人ひとりの力です。ダイキンは、「人を基軸におく経営」を掲げ、社員の成長の可能性を信じることを大切にしてきました。当社のめざす姿を成し遂げるには、それぞれが持つ強みをさらに高めていくことが必要になります。
デジタルが身近な環境で育った皆さんの視点は、これからのダイキンを牽引する力になると期待しています。ただ、AIが高度に活用される時代であっても、実際の経験を通じて判断力と感性を磨くことが、新しい発想や価値を生み出すうえで重要だと考えています。当社には世界中に約10万人の仲間がいます。多くの企業や大学との連携・協創も進んでいます。皆さんには、社内外をタテ・ヨコ・ナナメに縦横無尽に走り回ってほしいと思います。さまざまな人と積極的に関わり、多様な考え方に触れながら切磋琢磨してください。
そして、何よりも「現場」を大切にしてください。お客様の真のニーズをつかむためには、相手の文化・習慣・価値観を理解しながら試行錯誤する姿勢が欠かせません。また、皆さんが配属される開発・製造・営業・サービスなどの現場には、先輩たちが長年培ってきた知見やノウハウがあります。業務や手順を教わるとき、なぜそうしているのか意味合いや背景を一つひとつ考え、いまの時代にあったやり方に柔軟に進化させてください。
入社する皆さんには、「世界に広がるダイキンのフィールドで思い切って、のびのびと個性を発揮し、挑戦し、成長し続けてほしい」と願っています。一人ひとりの力で、新たな時代をともに切り拓いていきましょう。
https://digitalpr.jp/table_img/2932/131871/131871_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
ダイキン工業株式会社 コーポレートコミュニケーション室
TEL：大阪（06）6147-9923／東京（03）03-3520-3100
E-mail：prg@daikin.co.jp
【竹中社長訓辞（要旨）】
当社は、「FUSION30」の中で、社会課題の解決と持続可能な未来の実現に向けて多様なテーマに挑戦していきます。データセンター、工場、住宅などでお客様の課題解決に貢献する「ソリューション事業への転換」が大きな軸となります。
デジタルが身近な環境で育った皆さんの視点は、これからのダイキンを牽引する力になると期待しています。ただ、AIが高度に活用される時代であっても、実際の経験を通じて判断力と感性を磨くことが、新しい発想や価値を生み出すうえで重要だと考えています。当社には世界中に約10万人の仲間がいます。多くの企業や大学との連携・協創も進んでいます。皆さんには、社内外をタテ・ヨコ・ナナメに縦横無尽に走り回ってほしいと思います。さまざまな人と積極的に関わり、多様な考え方に触れながら切磋琢磨してください。
そして、何よりも「現場」を大切にしてください。お客様の真のニーズをつかむためには、相手の文化・習慣・価値観を理解しながら試行錯誤する姿勢が欠かせません。また、皆さんが配属される開発・製造・営業・サービスなどの現場には、先輩たちが長年培ってきた知見やノウハウがあります。業務や手順を教わるとき、なぜそうしているのか意味合いや背景を一つひとつ考え、いまの時代にあったやり方に柔軟に進化させてください。
入社する皆さんには、「世界に広がるダイキンのフィールドで思い切って、のびのびと個性を発揮し、挑戦し、成長し続けてほしい」と願っています。一人ひとりの力で、新たな時代をともに切り拓いていきましょう。
https://digitalpr.jp/table_img/2932/131871/131871_web_1.png
本件に関するお問合わせ先
ダイキン工業株式会社 コーポレートコミュニケーション室
TEL：大阪（06）6147-9923／東京（03）03-3520-3100
E-mail：prg@daikin.co.jp