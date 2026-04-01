2026年4月1日



PwCアドバイザリー合同会社





PwCアドバイザリー、2026年7月に名古屋オフィスを開設へ



提案から実行までの一貫支援を加速し、東海地区における変革を推進

PwCアドバイザリー合同会社（東京都千代田区、代表執行役社長：鈴木 慎介、以下「PwCアドバイザリー」）は、東海地区におけるビジネスモデルと経営の刷新を通じた企業変革の支援を推進するため、「名古屋オフィス」を2026年7月（予定）に開設します。本オフィスは、PwC Japanグループが国内外の専門性や知見を集約し、M&Aを企業変革につなげるアプローチを通じて同地区の企業への助言や実行支援を一貫して行う拠点となります。東海地区は、自動車・航空宇宙産業の集積地であり、EV化、脱炭素、デジタル化、それらに起因するサプライチェーンの再設計などの領域において、経営・テクノロジー・法規制の環境変化が複雑に絡み合う構造転換が進行しています。また、日本中央回廊の形成などをはじめとした交通インフラの拡張や都市機能の高度化に伴い、都市計画、PPP／PFI、スマートシティ領域においても、構想策定から実装まで伴走可能なアドバイザーの需要が高まっています。こうした状況を踏まえ、PwCアドバイザリーは名古屋に新たに拠点を開設することで、地域密着型でクライアントニーズの把握からデリバリーまでのスピードと品質を向上し、提案から実行までを一体で推進する体制を強化します。また、PwCのグローバルネットワークおよび国内のメンバーファームから卓越した専門性を結集し、有機的に協働することで、複数の産業や領域をまたいで企業価値向上のための経営戦略の実現を支援します。産業の垣根が崩れる時代において、PwCアドバイザリーは、こうした劇的な変化が地域やビジネスに与える影響を的確に捉える知見を有しています。東海地区におけるクライアントの課題に寄り添いながら、新たなビジネス創出や企業変革を、戦略提案から実行まで一貫して支援することで、地域のさらなる成長に貢献してまいります。■オフィス概要