店頭注文も対象になって貯めやすくなったポイントの使い道が広がる！たべる、たまる、もらえる「Myマクドナルド リワード」

4月からTVCMに連動したオリジナル謎解きコンテンツなど、ワクワクする新リワードが続々登場！神木隆之介さんとグリマスが共演する新TVCMは4月7日（火）からスタート

日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、マクドナルド公式アプリのリワードプログラム「Myマクドナルド リワード」において、店頭でのご注文でもポイントが貯まるサービス拡大を3月25日(水)より実施しています。ご利用シーンの幅が広がった「Myマクドナルド リワード」をこれまで以上にお楽しみいただくため、4月からオリジナルグッズやデジタルコンテンツ、コラボリワードなど、多彩で魅力的な新しいリワードを順次展開いたします。











4月10日(金)からTVCMに連動したリワードとして、「リアル脱出ゲーム」の企画運営を行う株式会社SCRAPが今回のために作成したマクドナルドオリジナルの謎解きのコンテンツが楽しめるリワードが登場します。

また、他社サービスとコラボしたパートナーシップリワードでは、4月1日(水)よりディズニープラスが2か月もしくは3か月間半額で視聴できるお得なリワードが登場。その他、大人気のコラボリワードも多数登場します。

4月7日(火)からスタートするリワードに連動しているTVCMは、神木隆之介さん、影山優佳さん、お笑い芸人のマユリカさんと一緒にグリマスとフードバディーズが出演し、「Myマクドナルド リワード」の魅力をお伝えします。セルフオーダーキオスク（タッチパネル式注文端末）、店頭カウンター、ドライブスルーカウンターでのご注文も「Myマクドナルド リワード」のポイント付与の対象になったことでポイントが貯まりやすくなり、さらに今後は、マクドナルドオリジナルのデジタルコンテンツや、オリジナルグッズ、イベントなどが楽しめる体験型リワードも拡大していく予定です。ぜひこの機会に参加登録いただき、お楽しみいただければと存じます。おいしい食事や快適な店舗体験をお楽しみいただける日常のご利用に加えて、公式アプリで貯めたポイントを使って、ちょっとしたご褒美として、新たなマクドナルド体験をぜひお楽しみください。