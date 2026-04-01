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住信SBIネット銀行、【フラット３５】取扱い10周年記念第５弾として借換えキャンペーンを実施
〜事務取扱手数料を0.99％（税込）に引下げ〜
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、【フラット３５】WEB借換えにおいて、事務取扱手数料を引き下げるキャンペーンを実施します。
近年の金利環境の変化を背景に、住宅ローンの借換えを検討されるお客さまの関心が高まっています。こうした状況を踏まえ、住信SBIネット銀行では、WEBからお申込みいただいた【フラット３５】借換え（買取型）のお客さまを対象に、借換え時の事務取扱手数料を特別料率で提供するキャンペーンを実施します。
全期間固定金利で将来の返済額が変わらない【フラット３５】の特長に加え、借換え時の初期費用負担を軽減することで、より多くのお客さまに安心して住宅ローンの見直しをご検討いただけます。
キャンペーン名
【フラット３５】取扱い10周年記念祭 第５弾 借換えキャンペーン
概要
キャンペーン期間中に、当社WEBサイトまたはアプリから【フラット３５】借換え（買取型限定）の事前審査をお申込みいただき、お借入れいただいたかたを対象に、通常「お借入れ金額の2.2％（税込）」となる事務取扱手数料を「0.99％（税込）」に引き下げます。
なお、最低事務取扱手数料は110,000円（税込）です。
キャンペーン期間
【事前審査申込期間】2026年４月１日（水）〜2026年６月30日（火）
【融資実行期限】2026年９月30日（水）まで
ご注意事項
本キャンペーンは、住信SBIネット銀行が実施するキャンペーンです。
本キャンペーンは、対象期間中にWEBサイトまたはアプリから【フラット３５】借換え（買取型）にお申込みいただき、ご融資となったかたが対象となります。
手数料はすべて消費税込みで表記しています。当社所定の金額に、当該お手続き日時点の適用税率に基づき算出される消費税額を加算した金額となるため、記載金額と異なる場合があります。
住宅ローンの借換えには、事務取扱手数料のほかに別途諸費用がかかります。
借換え後の金利条件や返済期間等によっては、借換え前と比べて総返済額が増加する場合があります。
一部【フラット３５】のお申込みに対応していない支店もございます。すでに口座をお持ちのお客さまにつきましても、本キャンペーンの対象となるお申込みができない場合がございますので、予めご了承ください。
本キャンペーンの内容は、予告なく変更・延長、または中止する場合があります。
その他、お客さまの不正行為等により利用規約違反、または運営上の趣旨に反していると住信SBIネット銀行が合理的に判断した場合は、対象外となります。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、【フラット３５】WEB借換えにおいて、事務取扱手数料を引き下げるキャンペーンを実施します。
近年の金利環境の変化を背景に、住宅ローンの借換えを検討されるお客さまの関心が高まっています。こうした状況を踏まえ、住信SBIネット銀行では、WEBからお申込みいただいた【フラット３５】借換え（買取型）のお客さまを対象に、借換え時の事務取扱手数料を特別料率で提供するキャンペーンを実施します。
キャンペーン名
【フラット３５】取扱い10周年記念祭 第５弾 借換えキャンペーン
概要
キャンペーン期間中に、当社WEBサイトまたはアプリから【フラット３５】借換え（買取型限定）の事前審査をお申込みいただき、お借入れいただいたかたを対象に、通常「お借入れ金額の2.2％（税込）」となる事務取扱手数料を「0.99％（税込）」に引き下げます。
なお、最低事務取扱手数料は110,000円（税込）です。
キャンペーン期間
【事前審査申込期間】2026年４月１日（水）〜2026年６月30日（火）
【融資実行期限】2026年９月30日（水）まで
ご注意事項
本キャンペーンは、住信SBIネット銀行が実施するキャンペーンです。
本キャンペーンは、対象期間中にWEBサイトまたはアプリから【フラット３５】借換え（買取型）にお申込みいただき、ご融資となったかたが対象となります。
手数料はすべて消費税込みで表記しています。当社所定の金額に、当該お手続き日時点の適用税率に基づき算出される消費税額を加算した金額となるため、記載金額と異なる場合があります。
住宅ローンの借換えには、事務取扱手数料のほかに別途諸費用がかかります。
借換え後の金利条件や返済期間等によっては、借換え前と比べて総返済額が増加する場合があります。
一部【フラット３５】のお申込みに対応していない支店もございます。すでに口座をお持ちのお客さまにつきましても、本キャンペーンの対象となるお申込みができない場合がございますので、予めご了承ください。
本キャンペーンの内容は、予告なく変更・延長、または中止する場合があります。
その他、お客さまの不正行為等により利用規約違反、または運営上の趣旨に反していると住信SBIネット銀行が合理的に判断した場合は、対象外となります。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp