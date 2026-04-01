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ワーファリン承継完了のお知らせ
当社のプレスリリースは、当社情報をステークホルダーの皆様へ公平かつ適切なタイミングでお知らせするために行っております。製品や疾病に関する情報が含まれる場合がありますが、 報道関係者や株主・投資家の皆さまへ情報提供を目的としたものであり、 広告やプロモーション、購入の推奨や顧客の誘因を目的とするものではございません。
沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：中手利臣）は、エーザイ株式会社（本社：東京都、以下、エーザイ）と2025年3月27日に発表した医療用医薬品ワーファリン錠0.5mg／1mg／5mg、ワーファリン顆粒0.2%（一般名：ワルファリンカリウム）を譲渡する契約に基づき、同製品の製造販売承認の承継を完了いたしました。
当社は、ジェネリック医薬品を含む特許切れ医薬品の製造・販売をコアビジネスに据え、医療従事者および患者さんにとって最適な選択肢を提供することを使命としています。今回の承継は、当社の主要領域の一つである循環器領域の製品ラインアップの拡充につながります。「ワーファリン※」は、医療上の必要性が非常に高く、長い期間多くの血栓塞栓症の患者さんの治療及び予防に使用され、これからも安定供給が必要とされる製品です。本製品の安定供給を通じて、ひとりでも多くの方の健康に貢献し、当社の企業理念である「なによりも患者さんのために」を実現してまいります。
※ワーファリンは、昭和42年以前に発売された医薬品であり、先発医薬品（長期収載品含む）・後発医薬品の区分がない医薬品に該当します。
◆製造販売承認の権利を承継した製品
薬効分類名：経口抗凝固剤
製品名：ワーファリン錠0.5mg／1mg／5mg、ワーファリン顆粒0.2%
沢井製薬株式会社はサワイグループホールディングス株式会社の子会社です。
本件に関するお問合わせ先
沢井製薬株式会社
ブランドコミュニケーション部
TEL：06-6105-5718
E-mail：koho@sawai.co.jp
沢井製薬株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：中手利臣）は、エーザイ株式会社（本社：東京都、以下、エーザイ）と2025年3月27日に発表した医療用医薬品ワーファリン錠0.5mg／1mg／5mg、ワーファリン顆粒0.2%（一般名：ワルファリンカリウム）を譲渡する契約に基づき、同製品の製造販売承認の承継を完了いたしました。
※ワーファリンは、昭和42年以前に発売された医薬品であり、先発医薬品（長期収載品含む）・後発医薬品の区分がない医薬品に該当します。
◆製造販売承認の権利を承継した製品
薬効分類名：経口抗凝固剤
製品名：ワーファリン錠0.5mg／1mg／5mg、ワーファリン顆粒0.2%
沢井製薬株式会社はサワイグループホールディングス株式会社の子会社です。
本件に関するお問合わせ先
沢井製薬株式会社
ブランドコミュニケーション部
TEL：06-6105-5718
E-mail：koho@sawai.co.jp