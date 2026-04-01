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【オリックス・レンテック】オリックス・レンテック設立50周年を迎えて
50周年記念ロゴを制定、特設サイトを本日より公開
オリックス・レンテック株式会社（本社：東京都品川区、社長：上谷内 祐二）は、本年9月29日に設立50周年を迎えます。これを記念して、本日より50周年記念ロゴを制定するとともに、50周年特設サイト※を公開します。
当社は、1976年に日本初の計測器レンタル会社として誕生して以来、測定器やICT機器のレンタルを軸にサービスを展開し、さまざまな分野のお客さまの研究開発をはじめ、幅広いニーズに応えることで、社会への貢献を続けてまいりました。これまで当社を支えてくださったお客さまや関係者の皆さまに深く感謝申し上げるとともに、今後もオリックス・レンテックならではの価値を提供し続けてまいります。
50周年記念ロゴは、レンタルを象徴する「循環」をモチーフとし、返却品の整備、再提供に至るまでの一連のプロセスを表しています。円環の矢印は、資源を有効活用することで環境負荷の低減を目指す当社のサステナビリティへの取り組みを示しています。また、「50」の数字に重ねたリボンには、50年間で培った信頼と、次の未来に向けた技術革新への意志を込めています。
特設サイトでは、設立から現在までの軌跡を、その時代ごとの社会の変化とともに振り返るコンテンツを公開しています。今後も新たな企画やコンテンツを順次追加してまいります。
オリックス・レンテックは、50年にわたりレンタル事業を通じて、社会のニーズに応じた価値を提供してきました。これからもお客さまの挑戦に寄り添いながら、持続可能な未来を共に創り出してまいります。
※ オリックス・レンテック 50周年特設サイト（https://www.orixrentec.jp/company/50th-anniversary/）
本件に関するお問合わせ先
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167
関連リンク
オリックス・レンテック 50周年特設サイト
https://www.orixrentec.jp/company/50th-anniversary/
オリックス・レンテック株式会社（本社：東京都品川区、社長：上谷内 祐二）は、本年9月29日に設立50周年を迎えます。これを記念して、本日より50周年記念ロゴを制定するとともに、50周年特設サイト※を公開します。
当社は、1976年に日本初の計測器レンタル会社として誕生して以来、測定器やICT機器のレンタルを軸にサービスを展開し、さまざまな分野のお客さまの研究開発をはじめ、幅広いニーズに応えることで、社会への貢献を続けてまいりました。これまで当社を支えてくださったお客さまや関係者の皆さまに深く感謝申し上げるとともに、今後もオリックス・レンテックならではの価値を提供し続けてまいります。
設立50周年記念ロゴ
50周年記念ロゴは、レンタルを象徴する「循環」をモチーフとし、返却品の整備、再提供に至るまでの一連のプロセスを表しています。円環の矢印は、資源を有効活用することで環境負荷の低減を目指す当社のサステナビリティへの取り組みを示しています。また、「50」の数字に重ねたリボンには、50年間で培った信頼と、次の未来に向けた技術革新への意志を込めています。
特設サイトでは、設立から現在までの軌跡を、その時代ごとの社会の変化とともに振り返るコンテンツを公開しています。今後も新たな企画やコンテンツを順次追加してまいります。
オリックス・レンテックは、50年にわたりレンタル事業を通じて、社会のニーズに応じた価値を提供してきました。これからもお客さまの挑戦に寄り添いながら、持続可能な未来を共に創り出してまいります。
※ オリックス・レンテック 50周年特設サイト（https://www.orixrentec.jp/company/50th-anniversary/）
本件に関するお問合わせ先
オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167
関連リンク
オリックス・レンテック 50周年特設サイト
https://www.orixrentec.jp/company/50th-anniversary/