Enabot、考え、学び、ケアするAI搭載ファミリーロボット「EBO Max」を発表





具現化されたAI脳、長期記憶、自然言語インタラクションを備えたEBO Maxは、現代の家庭に新たなレベルの認識力と寄り添い機能をもたらします。

中国・深圳、2026年3月31日 /PRNewswire/ -- ファミリー向けコンパニオンロボティクスのパイオニアであるEnabotは本日、EBO Maxの発売を発表しました。EBO Maxは、同社の家庭用ロボットとしてこれまでで最も先進的なモデルです。新しいAI脳を搭載したEBO Maxは、家庭内で考え、学び、適応するよう設計されており、インテリジェントな支援、家族とのつながり、ホームモニタリングを1台のモバイルデバイスで実現します。



Enabot Introduces EBO Max, an AI-Powered Family Robot Designed to Think, Learn, and Care



EBO Maxの中核となるのは、マルチモーダル知覚、文脈理解、長期記憶を可能にするアップグレードされたAI脳です。視覚、音声、環境認識を組み合わせることで、ロボットは家庭内でタスクを実行しながら状況を解釈し、動的な判断を下すことができます。

従来のスマートカメラや音声アシスタントとは異なり、EBO Maxは移動できるように設計されています。インテリジェントなナビゲーションにより、家族やペットの居場所を特定し、家のさまざまな場所を確認し、潜在的な変化や異常な動きを検知できます。

また、最小限の入力で複数ステップのタスクを実行することもできます。ユーザーはリモートでタスクを割り当て、音声で対話し、パーソナライズされたリマインダーを受け取ることができます。このロボットは、スケジュール設定されたタスクや条件ベースのタスクも実行でき、日々のさまざまなシナリオに適応します。

日常的な家族生活のために設計されたEBO Maxは、実世界における幅広いユースケースを支えます。ユーザーは双方向ビデオで接続し、大切な人の様子を確認したり、ペットを見守ったり、自宅で何か変化が起きた際に、転倒の可能性などに関するアラートを受け取ったりできます。4K映像により、大切な瞬間を記録し、日課に基づくタイムリーなリマインダーを提供することもできます。

時間の経過とともに、EBO Maxは長期記憶を通じて環境への理解を深め、家庭内のパターンを学習することで、より自然かつ効率的に応答できるようになります。

機動性、AIインテリジェンス、人間中心の設計を兼ね備えたEBO Maxは、単に家庭内で支援するだけでなく、家庭生活に自然に溶け込むロボットを創造するというEnabotのビジョンを体現しています。

EBO MaxはEnabotウェブサイトで95,900円で購入可能です

Enabotについて Enabotは、インテリジェントなファミリーロボットによって私たちの暮らしは改善できると考えています。ロボットが日々の課題の解決策の一部となる、テクノロジー主導の世界に対する私たちのビジョンは前向きなものです。それにより、人々は最も大切なことにより多くの時間を注げるようになります。愛する人のそばにいることに。人と人をつなぐことで、私たちは愛、交流、分かち合いを促進することに尽力しています。

Enabotの詳細は こちらをご覧ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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