EDC、SK ecoplantに対し3億6,000万カナダドルの融資パッケージを発表





韓国第2位のコングロマリットであるSK GroupとのEDCのMarket Leader Partnershipに続くSK ecoplantとの最初の取引であり、本件はStandard Charteredが支援

オンタリオ州オタワ, 2026年3月31日 /PRNewswire/ -- 本日、Export Development Canada（EDC）は、SK GroupのAIインフラ・ソリューション・プロバイダーであるSK ecoplantに対し、3,900億ウォン（約3億6,000万カナダドル）の融資を発表しました。これはEDCにとってSK ecoplantとの初めての金融保証取引であり、SK Groupとのより広範な戦略的関係に基づくものです。2024年にSK Inc.と締結したMarket Leader Partnership（MLP）に関する覚書（MOU）に続く、最初の取引となります。

SK Inc.とEDCのMOUの一環として、EDCとSK ecoplantは最近、MLPに関するMOUを締結し、両者の協力を正式なものとしました。これにより、先端製造業、デジタル技術、インフラ、エネルギー、重要鉱物などの重点分野におけるカナダと韓国の間の輸出貿易を促進します。SK ecoplantの親会社であるSK Groupは、Samsungに次ぐ韓国第2位のコングロマリットであり、半導体、エネルギー、電気通信、そしてAI関連のデータセンターを含むデジタルインフラなど、多岐にわたる事業を展開しています。

カナダの国際貿易大臣であるManinder Sidhu氏は、次のように述べています。「SK GroupおよびSK ecoplantとのEDCのMarket Leader Partnershipに基づく最初の取引の締結に立ち会えることを大変嬉しく思います。今日のニュースは、カナダと韓国の商業関係を強化する上での重要なマイルストーンとなります。このコラボレーションは、持続可能な成長と弾力性のあるサプライチェーンを支援しながら、カナダ企業に新たな機会を創出しています。」

SK ecoplantとの今回の取引には、ECAコーディネーターおよびカバードレンダーを務める銀行パートナーのStandard Charteredを通じた2,925億ウォン（約2億7,000万カナダドル）のEDC保証ファシリティが含まれます。Standard Charteredはさらに975億ウォン（約9,000万カナダドル）のコマーシャル・ファシリティをSK ecoplantに提供します。

今回の資金調達は、半導体製造やデータセンター開発に焦点を当てた投資やプロジェクトなど、SK ecoplantの一般的な企業目的を支援するために設定されています。

Export Development Canadaの社長兼最高経営責任者（CEO）であるAlison Nankivell氏は、次のように述べています。「SK Groupとのパートナーシップは、両国間の貿易成長の非常に大きな可能性に対する共通の認識に基づいており、SK ecoplantとの今回の最初の取引は、その可能性の実現をいかに支援できるかを示す具体的な一例です。カナダは先進製造業とデジタルインフラの分野で重要な能力を有しており、今回の資金調達により、アジア太平洋地域で最も有望な市場の一つにおける大手企業とのサプライチェーンの機会が創出されるでしょう。」

韓国ウォン建てで行われる今回の現地通貨融資は、SK ecoplantが為替リスクを効果的に管理できるように設計されています。

EDCの韓国における支援は大幅に拡大しており、ビジネス促進総額は2024年の約9億1,000万カナダドルから、2025年には13億5,000万カナダドルに増加しました。これには融資支援の急増も含まれ、同期間に1,790万カナダドルから2億130万カナダドルへと10倍以上に増加しました。EDCは韓国で年間300社以上の顧客をサポートしています。この成長は、2023年の韓国における代表事務所の開設を含む、EDCの市場におけるプレゼンス拡大によって支えられています。

EDCは、韓国をはじめとするアジア太平洋地域の優先市場において、SK Groupのような市場リーダーとの関係を深めていくことに尽力しています。

SK ecoplantの最高財務責任者（CFO）であるChai Joon-sik氏は、次のように述べています。「SK ecoplantは、今回のEDCおよびStandard Charteredとの3億6,000万カナダドルの取引を、当社の半導体およびデータセンター・プロジェクトの支援に活用します。「これは単なる金融取引にとどまらず、カナダと韓国の先端製造業協力の新たな始まりを意味するものです。」

韓国はカナダにとって第7位の商品貿易相手国であり、アジアでは第3位です。2025年のカナダと韓国の2国間商品貿易は、243億6,000万カナダドルと引き続き好調でした。

カナダは2025年に71億カナダドルの商品を韓国に輸出しました。2国間貿易が拡大し続ける中、カナダ企業にとって農業食品、水産物、高度製造業、エネルギー、クリーンテクノロジーなどの分野で新たなビジネスチャンスが生まれています。

2015年に署名されたカナダ初のアジア太平洋国との自由貿易協定であるカナダ・韓国自由貿易協定と、2022年に設立された包括的戦略的パートナーシップは、2国間の関係を強化し、韓国におけるカナダ輸出業者の市場アクセス拡大を支援してきました。

韓国はアジア第4位の経済大国であり、2025年の名目国内総生産（GDP）は1兆8,600億米ドルでした。

EDCについて

Export Development Canada（EDC）は、国内外でカナダ企業の事業展開を支援することを目的とした、カナダ政府の金融系公社です。EDCは、カナダ企業が自信を持って新市場に参入し、財務リスクを抑えながら、ローカルからグローバルへとビジネスを成長させるために必要な金融商品と知識を提供しています。EDCとカナダ企業は協力し合いながら、すべてのカナダ人のためにより豊かで、強く、持続可能な経済を構築しています。詳しい情報、および同公社による企業の支援方法については、1-800-229-0575までお電話いただくか、www.edc.caをご覧ください。

メディアのお問い合わせ先：メディア｜Export Development Canada、1-888-222-4065、media@edc.ca

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2945948/Export_Development_Canada_EDC_announces_CAD_360_million_financin.jpg?p=medium600







（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com