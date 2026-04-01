TRATON GROUP と Applied Intuition、TRATONのグローバル 4 ブランドにおける車両稼働率向上を目指す統合ソフトウェア プラットフォーム「TRATON ONE OS」を発表

ミュンヘンおよびカリフォルニア州サニーベール, 2026年4月1日 /PRNewswire/ -- TRATON グループとフィジカル AI 分野をリードする Applied Intuition, Inc. は本日、TRATON の 4つのブランドであるスカニア(Scania)、MAN、インターナショナル (International) 、フォルクスワーゲン トラック＆バス (Volkswagen Truck & Bus) のすべての新車に搭載される次世代ソフトウェア定義車両プラットフォーム「TRATON ONE OS」を発表しました。 1年以上にわたる共同開発に基づき、両社は顧客にメリットを提供するため、イノベーションの最前線にある単一の統合プラットフォームを導入します。

・コストのかかるダウンタイムの防止：本システムの統合データアクセス機能は、予測保全を実現するように設計されており、これにより、車両管理者は、故障やサービスリコール、予期せぬ稼働停止につながる前に、潜在的な機械的トラブルを特定し、対処することが可能になります。

・未来を見据えた車両管理：顧客は無線ソフトウェアアップデートを通じて、新しいアプリケーション、機能、および車内ユーザーインターフェース全体のアップグレードを受け取ることができ、整備工場への訪問回数を大幅に削減し、車両の運用寿命全体を通じて性能を向上させることができます。

・自動運転の未来を切り拓く：このプラットフォームのアダプティブ・ミドルウェアは、自動運転システムの基盤となるよう設計されており、TRATON が将来、同じアーキテクチャ上に自動運転機能を段階的に追加できるようにします。

TRATON ONE OS は、現代的なソフトウェア開発のスピード、柔軟性、および継続的な更新サイクルを商用車業界に導入するために設計されており、TRATON の新しい車両アーキテクチャ内のすべての高性能コンピュータ (HPC) 上で動作します。 このプラットフォームは、多様なハードウェアチップセット と世界中の規制環境に対応しており、TRATON チームに共通の構築基盤を提供しつつ、各ブランド固有の顧客体験を維持します。最初の統合 ECU ハードウェアテストは 2026 年 4月に開始され、2028年を目標に新型トラックへ順次適用される予定です。

TRATON GROUP の EE プラットフォーム担当シニアバイスプレジデントである Stefan Teuchert氏は、「Applied Intuition との協業により、モジュール化や独自のアプリケーション機能ソフトウェア開発能力を含む TRATON の商用車分野における深い専門知識と、Applied Intuition の最先端のソフトウェア能力を融合させることができました」と述べました。 「TRATON ONE OS を通じて、私たちは Applied Intuition、TRATON、そしてオープンソースコミュニティの強力なコンポーネントを組み合わせ、世界最先端の EE プラットフォームを構築することで、各ブランドの独自のアイデンティティを維持しつつ、顧客に新しい機能やサービスを迅速に提供していきます」

このプラットフォームは、TRATON の内部開発技術と Applied Intuition のトラック向け Vehicle OS、そして信頼できるサードパーティおよびオープンソースのコンポーネントを組み合わせたホワイトボックス型モジュールアーキテクチャとして共同開発されています。このモジュール型アプローチにより、TRATON はソフトウェアスタックを分割したり、プラットフォームやアプリケーションを書き換えたりすることなく、時間の経過とともにコンピューティングユニットを交換または統合することが可能となり、これはより少ない数の、より強力で高性能なコンピュータへの移行を目指す同社の長期的な目標を支えるものです。

Applied Intuition の共同創業者兼 CEO である Qasar Younis 氏は、「TRATON と緊密に連携し、次世代のソフトウェア定義商用車を構築しています。TRATON ONE OS は、ソフトウェアアップデートを通じてトラックが継続的に進化できるプラットフォームを提供すると同時に、TRATON が世界中のブランド全体にわたり機能を構築・拡張できる柔軟性を与えます」と述べています。

詳細については、 press@applied.co までお問い合わせください。

Applied Intuition について

Applied Intuition, Inc.は、フィジカル AI の未来を切り拓いています。2017年に設立され、現在 150 億ドルの企業価値を持つ Applied Intuition は、地球上のあらゆる移動機械に知能をもたらすために必要なデジタル インフラを構築しています。Applied Intuition は、ツール・インフラ、オペレーティングシステム、自律システムの3つの主要分野において、自動車、防衛、トラック輸送、建設、鉱業、農業の各業界にサービスを提供しています。世界の自動車メーカートップ 20 社のうち 18 社に加え、米国軍およびその同盟国も、物理的知能を実現する同社のソリューションを信頼しています。Applied Intuition はカリフォルニア州サニーベールに本社を置き、ワシントンD.C.、サンディエゴ、フロリダ州フォート・ウォルトン・ビーチ、ミシガン州アナーバー、ロンドン、シュトゥットガルト、ミュンヘン、ストックホルム、バンガロール、ソウル、東京にオフィスを構えています。詳細はapplied.coをご覧ください。

TRATON グループについて

スカニア (Scania)、MAN、インターナショナル(International)、フォルクスワーゲン トラック＆バス (Volkswagen Truck & Bus) など、多様なブランドを擁する TRATON SE は、TRATON グループの親会社であり持株会社であり、世界有数の商用車メーカーの一つです。グループの製品ポートフォリオは、トラック、バス、軽商用車で構成されています。当社は、「持続可能な世界のための輸送の未来の変革」というビジョンを通じて、商用車産業およびグループの商業的成長に持続的かつ肯定的な影響を与えていくという企業の抱負を強調しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

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