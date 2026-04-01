テレコムパワーにおけるイノベーションの先駆者：Huawei、Global Best Practices Award 2025を受賞

深圳（中国）、2026年3月31日 /PRNewswire/ -- このほど、Huaweiのサイト電力施設は、継続的な技術革新と業界リーダーシップが評価され、Frost & SullivanからGlobal Best Practices Award 2025を受賞しました。この賞は、バーチャルパワープラント（VPP）技術とAIを活用したグリーンサイトソリューションの応用技術においてHuaweiが優れた貢献をしたことが評価されたもので、従来のエネルギー消費者からエネルギープロシューマーへの移行を推進するグローバル事業者における業界のリーダーシップを強調するものです。



Pioneering Innovation in Telecom Power Huawei Site Power Facility Wins Global Best Practices Award 2025



Huaweiは、通信電力分野におけるイノベーションのベンチマークとして、イノベーション主導の開発を支持し、長年にわたり一貫して最先端技術を業界の進歩の中核的な原動力に変えてきました。

・先駆的なサイトのエネルギー利用と簡素化されたデプロイメント 2013年、Huaweiは業界初となる最大98%の変換効率を持つ整流器を発売し、電気通信の電力効率における画期的なブレークスルーを実現しました。現在までに1,000万台以上が出荷され、世界中のグリーンテレコム・ネットワークの強固な基盤を築いています。2014年、Huaweiは独自のブレード電源ソリューションを発表し、ゼロフットプリントのデプロイメントを可能にすることで、事業者が限られたサイトスペースとコスト削減でネットワークを迅速に拡張できるよう支援しました。2016年、Huaweiはサイトエネルギー効率（SEE）を提案し、International Telecommunication Unionに認められました。ITU-T L.1350：基地局サイトのエネルギー効率指標は、通信電力分野における国際規格として制定されました。この規格は、ネットワークのエネルギー効率を測定し、効果的な省エネ計画を策定するための貴重な枠組みを世界の事業者に提供します。

・総合的なサイトインテリジェンスの先駆者 2018年、Huaweiはインテリジェント・ピークシェイビング、インテリジェント電圧ブースト、バックアップ電源スライシングなどの革新的な技術を採用したeMIMOインテリジェント高密度電源システムを初めて発売し、「1回限りのデプロイメント、10年間の進化（one-time deployment, 10-year evolution）」を実現しました。2020年、HuaweiはIoT、パワーエレクトロニクス、センシング技術を統合した第5世代のインテリジェント通信用リチウム電池「CloudLi」を発売し、サイトのエネルギー貯蔵にインテリジェンスを注入し、統合バックアップと貯蔵を可能にしました。現在までにHuaweiは20GWh以上の通信用リチウム電池を世界中に出荷しており、長期にわたって安定して稼働しています。

・低炭素サイトへの変革の先駆者 2021年、Huaweiは初めて「ゼロカーボン・ネットワーク」のコンセプトを提唱し、天津市に中国初の太陽光発電サイトを建設しました。このサイトでは、従来のエネルギーの代わりに太陽エネルギーを使用し、エネルギー消費と二酸化炭素排出量を削減しています。2023年、Huaweiは世界初の通信サイト向けVPPソリューションを発表しました。このシステムは、7.5秒未満の応答時間と95％以上の制御精度で、最大10,000サイトの同時集計が可能であり、事業者がエネルギー貯蔵を通じて収益を高めるのに役立ちます。2026年、HuaweiはNew-Gen AI-Powered Green Siteソリューションを発表しました。このソリューションは、電力網、電力システム、無線アクセスネットワーク（RAN）、サービス間の独自のエンド・ツー・エンドのインテリジェントな相乗効果を特徴としています。このソリューションは、サイトのレジリエンスを強化し、エネルギーOPEXを削減し、エネルギー貯蔵資産を活性化します。

Huaweiは今後も世界の通信事業者やパートナーと協力し、業界をリードする技術とソリューションを通じて、通信電力業界全体のデジタル化とインテリジェント化を推進していきます。この協業により、簡素化され、環境に優しく、レジリエンスがあり、信頼性の高い通信電力ネットワークが構築されることでしょう。

（日本語リリース：クライアント提供）

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