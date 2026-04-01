HR Path、Covalenceの戦略的買収により北米におけるUKGの専門性を強化





パリ, 2026年3月31日 /PRNewswire/ -- HRコンサルティングおよびHRISソリューションのグローバルリーダーであるHR Path は、UKGおよびInfor分野で高い専門性を持つHRテクノロジーコンサルティング企業Covalence Consulting Inc.の戦略的買収を発表しました。この買収により、HR Pathは北米におけるUKG事業の成長と厚みを大幅に加速させ、米国およびカナダ全域でエンドツーエンドのデジタルHR変革を提供するというコミットメントをさらに強化します。

29か国に拠点を置き、2,600人超のプロフェッショナルを擁するHR Pathは、人事の複雑さに対応する企業にとって信頼できるパートナーです。アドバイザリー、導入、運用サービスを専門とするHR Pathは、効率向上と成長促進を目的とした最先端のソリューションを提供しています。2001年の設立以来、同社は世界の人事業務を変革するという使命を一貫して掲げてきました。

2014年に設立されたCovalence Consultingは、北米全域の組織が人事、給与、ワークフォースマネジメントのテクノロジーをより有効に活用できるよう支援してきた、信頼される HCMコンサルティングおよび導入パートナーです。顧客ごとに最適化した導入、戦略コンサルティング、人事・給与・ワークフォースマネジメントに関する深い専門知識を通じて、Covalenceは複雑なプロセスの簡素化、テクノロジー投資の最大化、そして企業の実際の業務に即したシステム構築を支援してきました。

この買収は、北米におけるHR Pathの戦略的拡大を後押しし、HRIS分野でのリーダーシップを強化するとともに、主要なHRテクノロジーに関する専門性をさらに深めるものです。Covalenceが有するUKGに関する高い専門性、卓越したデリバリー力、顧客中心の企業文化は、HR Pathにとって理想的な組み合わせであり、高い価値を提供する力をさらに高めます。

HR PathのパートナーであるTheodore Smith は、次のように述べています。「Covalenceは、当社のビジョンと完全に合致するデリバリー文化とともに、UKGソリューションに関する卓越した専門性をもたらします。両チームを結集することで、アドバイザリーから長期的な最適化まで、UKGのあらゆる段階でお客様を支援する能力を拡大できます。これは、北米全域で当社のUKG事業を拡大していくうえでの重要なマイルストーンです。」

Covalence Consulting Inc.の社長であるRaymond Nunnは、次のように述べています。「HR Pathへの参画は、Covalence Consultingにとって重要な次の一歩です。 共通の価値観、統一されたビジョン、そして相互補完的な強みが、成長に向けた強固な基盤を築き、両チームの力を真に増幅させます。Covalenceの専門性とHR Pathのグローバルな展開力およびリソースを組み合わせることで、私たちはより大きなインパクトを提供し、お客様にさらに高い価値をお届けできる体制が整いました。これから訪れる機会を楽しみにしており、ともに生み出す革新的なソリューションに期待しています。」

お問い合わせ： Fabienne LATOUR - Fabienne.latour@hr-path.com

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2944721/Press_Release_Covalence_March_2026_EN_PDF.pdf

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（日本語リリース：クライアント提供）

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