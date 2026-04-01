CES 2026調査で参加者数が4％増、ラスベガスにイノベーター集結





AI・ロボット工学・マーケティングおよび広告への関心の高まりを受け、メディアや政策立案者、投資家の参加が拡大

バージニア州アーリントン, 2026年3月31日 /PRNewswire/ -- Consumer Technology Association (CTA)®は、世界最大級のテクノロジーイベントである CES® 2026の独立調査データを発表しました。参加者数は14万8,392人に達し、増加傾向が示されました。本調査は、CESが世界のテクノロジー業界において、ビジネス機会を創出し、人々の生活を向上させる技術を支える人材とアイデアが集まる場であることを改めて示しています。

CTAのGary Shapiro会長兼最高経営責任者（CEO）は次のように述べています。「展示会業界にとって厳しい年であったにもかかわらず、このような成長を達成できたことを誇りに思います。これらの結果は、対面イベントの回復力だけでなく、新興技術が産業構造を急速に変化させる中で、CESがイノベーターや政策関係者、ビジネスリーダーを結び付ける重要な役割を担っていることを示しています。」

CESは他のイベントとは異なり、企業がビジネスを展開し、製品を発表し、パートナーシップを構築し、思想的リーダーシップを発信しながら、世界中の来場者に向けてブランドの認知度を高める機会を提供します。その他の参加者数は以下の通り：

＊141の国・地域から55,841人（37.6%）が参加し、CESをグローバル市場への参入や商談の主要な場として活用しました。

＊約1,200のスタートアップを含む4,100社以上がユーレカパークで出展し、総展示面積は260万平方フィートを超え、最先端技術が紹介されました。

・2025年フォーチュン500企業のうち307社が参加しました。

＊7,037人のメディア関係者、コンテンツクリエーター、業界アナリストが、会場全体のイノベーションを取材しました。

＊2,162人の投資家が、ユーレカパークで次なる革新的技術の発掘に取り組みました。

＊世界各国の政府関係者および政策担当者189人が、テクノロジーと公共政策の交差領域に注目しました。

＊1,400人以上のスピーカーによる400以上のカンファレンス・セッションが業界の話題を呼びました。

CES 2026の調査では、誰が、なぜ集まったのか、人口統計を調査しています。参加者の52％がシニアレベルのエグゼクティブで、ビジネスと社会の未来を牽引するテクノロジーへの関心が高まりました：

＊AI：39,929人（前年比22%増）の参加者が、AIが会場全体およびCES Foundryにどのように広がっているかを体験しました。

＊ロボット工学：19,605人（前年比26％増）の参加者が、自動化技術やヒューマノイド、インテリジェントシステムに関する展示を体験しました。

＊マーケティングおよび広告：13,433人（前年比10％増）がC Space（シースペース）において高い関心を示しました。

CTA社長のKinsey Fabrizio氏は次のように述べています。「CMOやビジネスリーダーが投資先を判断する上で、信頼性の高い独立調査データは極めて重要です。CESは、独立調査を受けた年次ビジネスイベントとして引き続き世界最大規模であり、この調査は、イノベーションの最前線にある企業が、つながり、協働し、ビジネスを展開する場としてCESを選んでいることを示す重要な指標です。」

CESの来場者数は、第三者機関による独立調査を受けており、UFI（The Global Association of Exhibition Industry）の調査基準を上回っています。独立調査は、信頼の構築、データの正確性の確保、そしてすべての関係者に対する透明性の向上に不可欠です。CTAは、出展者に対し、参加イベントにおける第三者調査の実施を推奨します。

CES 2026調査レポートの詳細は こちら からご覧いただけます。CESは2027年1月6日から9日までラスベガスで開催されます。

CES ® について：

CESは、世界最大級のテクノロジーイベントであり、革新的技術とグローバルイノベーターが集う実証の場です。世界有数のブランドがビジネスを展開し、新たなパートナーと出会う場であり、優れたイノベーターが登壇する舞台でもあります。Consumer Technology Association（CTA）®が主催・運営するCESは、テクノロジー分野のあらゆる領域が紹介されます。CES 2027は、2027年1月6日から9日までラスベガスで開催されます。詳しくはCES.tech をご覧いただくか、公式SNS でCESをフォローしてください。

Consumer Technology Association（CTA）®について ：

CTAは北米最大のテクノロジー業界団体であり、業界全体を代表する存在です。スタートアップからグローバル企業まで、会員企業は世界をリードするイノベーターであり、1,700万人以上の米国雇用を支えています。CTAは、世界最大級のテクノロジーイベントであるCES® を主催・運営しています。詳しくはCTA.techをご覧ください。公式アカウント@CTAtechもぜひフォローしてください。

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com