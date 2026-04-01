Saronic、92億5000万ドルの評価額で17億5000万ドルのシリーズDをクローズ ― 海事自律化の新時代を加速

オースティン（テキサス州）, 2026年3月31日 /PRNewswire/ -- Saronic Technologiesは本日、防衛および商業部門に自律型プラットフォームを大規模に提供することで、米国とその同盟国の海上優位性を確保するという使命の達成に向け、17億5000万ドルのシリーズD資金調達を完了したと発表しました。このラウンドはKleiner Perkinsが主導し、企業価値は92億5000万ドルとなります。



Two Marauder hulls at Saronic's Franklin, Louisiana shipyard, where the company is scaling its MUSV fleet and expanding U.S. shipbuilding capacity at a pace not seen since World War II.



Saronicは、Advent International、Bessemer Venture Partners、DFJ Growth、BAM Elevate、その他の新規パートナーを歓迎します。また、8VC、Caffeinated Capital、Andreessen Horowitz、Elad Gil、Franklin Templetonを含む既存投資家の継続的なコミットメントを評価しています。

世界の安全保障と経済競争にとって極めて重要な時期に、Saronicは、近代的な製造インフラと組み合わせた自律性優先の設計アプローチによって可能となった、まったく新しい造船能力を提供しています。先進的で高い能力を持つ自律型船舶を大規模に生産する能力は、軍事力を投射し、貿易を保護し、海上で長期的な回復力を維持するために必要な産業力にとって、不可欠です。

「過去数十年にわたり、米国は船舶の建造や重要な海事インフラの製造能力が着実に損なわれてきました。私たちは、第一原理工学、先進的な製造、ソフトウェア定義型生産を統合し、前例のない速度、精度、規模で自律型船舶を提供する、根本的に新しい米国の造船モデルによって、この課題に立ち向かっています。この新しい資本は、Saronicがこのモデルを実現する能力を加速させ、まったく新しいクラスの自律型船舶と海上能力を生み出し、第二次世界大戦以来のペースで米国の造船能力を拡大します」と、Saronicの共同創業者兼CEOであるDino Mavrookas氏は述べています。

産業力で強さを築く

Saronicの取り組みにおいて重要な要素は、次世代造船所であるポート・アルファの開発と、ルイジアナ州とテキサス州にある既存生産施設の急速な拡張です。この資本により、Saronicは、革新性、拡張性、戦略的影響力を特徴とする造船事業の成長と成熟を加速させることができます。

「海上での優位性は、単にテクノロジーだけの問題ではありません。それを大規模に配備するには、生産能力が必要です。この2つが一緒になることはめったにありません。Saronicが特別なのは、可能性の限界を押し広げるために最初から設計された自律型船と、それを一貫して製造するための製造インフラ、その両方を構築していることです。それが、技術的なブレークスルーを永続的なプラットフォームの優位性に変えるのです。使命と目的に突き動かされる自律システムと先進製造業の最前線にある企業を支援できることを光栄に思います」と、Kleiner PerkinsのパートナーであるIlya Fushman氏は述べています。

海事領域における技術的優位性の実現

この新資本はまた、Saronicの自律型水上船舶とAI主導型海事機能のポートフォリオの継続的な進歩、拡大、生産規模の拡大を支援します。より大きな航続距離、持続性、積載量を持つプラットフォームに対する米国および同盟国の顧客からの高まる需要に応えるため、Saronicは24フィートのCorsairから180フィートのMarauder、そしてそれ以降へと、船舶ファミリーの規模を急速に拡大していきます。

同社はまた、水上と水中が交わる海事領域におけるあらゆる課題に対処するソリューションを探求するために、この資本を活用する予定です。

勢いの継続

このニュースは、2025年からのSaronicの成功と勢いに基づくものです。その間にSaronicは、先進的な自律型海上システムのリーダーから国際的な海上戦力へと規模を拡大しました。同社は、40億ドルの評価額で6億ドルのシリーズCを調達し、米海軍との3億9200万ドルの生産契約を含む米政府との間で大きな成果を上げ、180フィートの自律型艦船「マローダー」を発表しました。最初の船体は6ヶ月未満で完成し、建造施設の買収から8ヶ月未満での達成でした。

この緊急性を認識したSaronicは、ルイジアナ州の造船所を買収し、30万平方フィートの拡張に3億ドルを投じました。これにより、地域全体で1,500人の質の高い新規雇用が創出される見込みです。さらに、Saronicはオースティン本社を50万平方フィート以上に拡張し、サンディエゴとワシントンD.C.に新たな拠点を開設し、英国とオーストラリアでも事業を開始しました。従業員数は1,300人を超えました。商業部門と防衛部門にまたがるビジネスを推進するパートナーシップと急速な技術進歩により、Saronicは自律の時代におけるアメリカの造船業の活性化へと邁進しています。

お問い合わせ先：press@saronic.com

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2946204/SARONIC_Lousiana_shipyard.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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