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応募者378名から選ばれた12名の新入社員が入社式に参加4月1日に山口県下関市のコプロス本社にて開催
株式会社コプロス（⼭⼝県下関市、代表取締役社⻑：宮粼薫、以下「コプロス」）は、4月1日（水）に本社にて入社式を執り行い、応募者378名から選ばれた12名の新入社員をお迎えし、社会人としての門出をお祝いしました。
■入社式の概要
日時：4月1日（水）8:00
場所：山口県下関市長府安養寺1-15-13（コプロス本社）
■第二創業期を迎えたコプロスの新卒採用について
土木事業から始まったコプロスは、今まで培ってきた土木や建築の技術、そして世界一の技術力を誇るケコムを中心にバイオマス発電事業や地方創生事業へとビジネスのフィールドを広げています。
第二創業期としてさらなる飛躍のために、未来の経営層を担える人材が必要です。
コプロスでは2016年より新卒採用を強化し、建設業界の学生人気が低い環境の中で、地方の中小企業ながら毎年400名以上2のエントリーと、10名前後の大卒新入社員を迎えてきました。
理系学部生だけではなく、文系学部生や短大生の応募も歓迎していて、多くの若手が活躍しています。
・新卒採用サイト：https://copros.co.jp/recruit/
・参考URL（プレスリリース）
応募者378名から選ばれた13名の内定者が内定式で「施工管理体験ゲーム」を体験
https://copros.co.jp/news/3308/
生成AIの導入で新入社員研修の工数を25％削減 AI活用をきっかけに組織の活性化や営業活動の高度化も実現し、RAG活用も視野に
https://copros.co.jp/news/3341/
■コプロスについて
会社名 ： 株式会社コプロス
本社所在地 ： 〒752-8609 山口県下関市長府安養寺1-15-13
代表者 ： 代表取締役社長 宮粼 薫
創 業 ： 昭和21年7月1日（1946年）
設 立 ： 昭和44年1月9日（1969年）
URL ： https://copros.co.jp/
株式会社コプロスは、来年で創業80年を迎える総合建設業の企業です。
建設業界は国内でもDXが最も遅れている分野の⼀つとされていますが、弊社は⼭⼝県で初めて建設⽤3Dプリンターを導⼊し、業界のDX推進に先駆けています。加えて、ドローンやICT建機（情報通信技術を活⽤した建設機械）などの最先端システムを積極的に活⽤し、⼈⼿不⾜の解消や⼯期短縮、⽣産性の向上を実現しています。こうしたDXに関する取り組みが国から評価され、「DXセレクション2025（経済産業省）」準グランプリおよび「中国インフラDX（国⼟交通省）」といった栄誉ある賞を受賞しました。
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
関連リンク
コプロスYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@copros
コプロス公式インスタグラム
https://www.instagram.com/copros.insta/
コプロス公式X
https://x.com/copros_recruit
入社式の写真
■入社式の概要
日時：4月1日（水）8:00
場所：山口県下関市長府安養寺1-15-13（コプロス本社）
■第二創業期を迎えたコプロスの新卒採用について
土木事業から始まったコプロスは、今まで培ってきた土木や建築の技術、そして世界一の技術力を誇るケコムを中心にバイオマス発電事業や地方創生事業へとビジネスのフィールドを広げています。
第二創業期としてさらなる飛躍のために、未来の経営層を担える人材が必要です。
コプロスでは2016年より新卒採用を強化し、建設業界の学生人気が低い環境の中で、地方の中小企業ながら毎年400名以上2のエントリーと、10名前後の大卒新入社員を迎えてきました。
理系学部生だけではなく、文系学部生や短大生の応募も歓迎していて、多くの若手が活躍しています。
・新卒採用サイト：https://copros.co.jp/recruit/
・参考URL（プレスリリース）
応募者378名から選ばれた13名の内定者が内定式で「施工管理体験ゲーム」を体験
https://copros.co.jp/news/3308/
生成AIの導入で新入社員研修の工数を25％削減 AI活用をきっかけに組織の活性化や営業活動の高度化も実現し、RAG活用も視野に
https://copros.co.jp/news/3341/
■コプロスについて
会社名 ： 株式会社コプロス
本社所在地 ： 〒752-8609 山口県下関市長府安養寺1-15-13
代表者 ： 代表取締役社長 宮粼 薫
創 業 ： 昭和21年7月1日（1946年）
設 立 ： 昭和44年1月9日（1969年）
URL ： https://copros.co.jp/
株式会社コプロスは、来年で創業80年を迎える総合建設業の企業です。
建設業界は国内でもDXが最も遅れている分野の⼀つとされていますが、弊社は⼭⼝県で初めて建設⽤3Dプリンターを導⼊し、業界のDX推進に先駆けています。加えて、ドローンやICT建機（情報通信技術を活⽤した建設機械）などの最先端システムを積極的に活⽤し、⼈⼿不⾜の解消や⼯期短縮、⽣産性の向上を実現しています。こうしたDXに関する取り組みが国から評価され、「DXセレクション2025（経済産業省）」準グランプリおよび「中国インフラDX（国⼟交通省）」といった栄誉ある賞を受賞しました。
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係者からのお問合せ先＞
株式会社コプロス 企画部 ⽊村
Tel: 083-246-0545
Fax: 083-246-0536
E-mail: mkimura@copros.co.jp
関連リンク
コプロスYouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@copros
コプロス公式インスタグラム
https://www.instagram.com/copros.insta/
コプロス公式X
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