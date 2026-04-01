「子育ての相棒」が再び手のひらに 「コンビのベビー用品 ガシャポン®」多くの反響を受けて再販売決定 2026年4月第3週より順次販売

2025年6月に発売したところ、子育て中の方や育児経験者を中心に想定を大きく上回る反響をいただきました。SNS上では「我が子に使っていた！懐かしくて泣ける」「育児の相棒たちをミニチュアで手元に残せるなんて」といった喜びの声をいただきました。また両社宛に購入を望む多くのご連絡をお寄せいただいたこともあり、この度の再販売が決定しました。