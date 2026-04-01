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「子育ての相棒」が再び手のひらに 「コンビのベビー用品 ガシャポン®」多くの反響を受けて再販売決定 2026年4月第3週より順次販売
コンビ株式会社(本社:東京都台東区 代表取締役社長:松浦康詞、以下コンビ)のベビー用品をミニチュアチャームにした『Combi ミニチュアチャーム』が、株式会社バンダイ(本社:東京都台東区、以下バンダイ)が展開する「ガシャポン®」(※)にて再販売します。価格は1回300円(税込)で、全国のガシャポンオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン販売機シリーズにて、2026年4月第3週より順次販売されます。
2025年6月に発売したところ、子育て中の方や育児経験者を中心に想定を大きく上回る反響をいただきました。SNS上では「我が子に使っていた！懐かしくて泣ける」「育児の相棒たちをミニチュアで手元に残せるなんて」といった喜びの声をいただきました。また両社宛に購入を望む多くのご連絡をお寄せいただいたこともあり、この度の再販売が決定しました。
ラインアップは、コンビが半世紀以上にわたって販売しているロングセラー玩具『コップがさね』を含む現行品4種と、ベビー用品メーカーとしての基礎を築いた、初のヒットアイテム『スワン型おまる』の全5種類です。
(※)「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。
【商品概要】
https://digitalpr.jp/table_img/2002/131738/131738_web_1.png
さらに詳しい製品の詳細はこちら▶https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769822650000
【ラインアップについて】
．戰咫璽泪
生後4カ月頃からストロー飲みのトレーニングができる『ラクマグ はじめてストロー』をモデルにしています。逆さにしても漏れない構造です。
現在販売中：https://www.combi.co.jp/store/mug/lakumug/g/g119632/
※「漏れない」とは誤使用、経年劣化による場合などを除きます。
哺乳瓶＋おしゃぶり
哺乳瓶は、赤ちゃんの飲むペースに合わせてミルクの出やすさが調節できる『テテオ 授乳のお手本 哺乳びん』をモデルにしています。
おしゃぶりは、小児歯科専門医と共同開発した、軽量・薄型・コンパクトで通気性も高い形状の『テテオおしゃぶり入眠ナビP』をモデルにしています。
現在販売中
哺乳瓶：https://www.combi.co.jp/store/nursing/jyunyubottle/g/g114706/
おしゃぶり：https://www.combi.co.jp/store/pacifier/nyuminnavi/g/g119200/
コップがさね
かさねてくずして親子で楽しめる玩具『コップがさね』をモデルにしています。室内はもちろん、水遊びや砂場など遊び方が広がり、シンプルながら長く遊べます。1969年から55年以上にわたって販売している、ロングセラー品です。
現在販売中：https://www.combi.co.jp/store/toy/training/g/g119791/
ぞ萢儡甼
1976年に発売し大ヒットした幼児用乗用玩具『バンバン』をモデルにしています。レーシングカーをイメージした、ブラックシートと黒く太いバンパーでキリッと引き締めたデザインが人気を博しました。
現在も保育園向けの遊具として販売しています。
ゥ好錺鷏燭まる
1961年に発売した日本初のプラスチック製おまる『コンビオマル スワン型』をモデルにしています。幼児用のおまるがなかった当時、大人用のホーローや木製のもので代用されていましたが、感触が冷たく、幼児には不安定で使いにくいものでした。そこで、暖かな感触のプラスチック素材を採用し、姿勢が安定するよう持ち手をつけました。さらに、お子さまが飽きないようにスワンのデザインにしたこの製品が大ヒットし、ベビー用品メーカーとしてのコンビの基礎を築きました。
コンビ株式会社 広報担当(青山)コメント
初回発売時には「ラクマグ!!!愛用しているやつ」「コップがさねは本当によく遊んだなぁ」「スワンおまるって私が使っていなかったか…？」など、モデルとなったコンビ製品にまつわる世代を超えた多くの反応をお寄せいただきました。この度バンダイ様によって再販売が実現し、改めてお手に取っていただける機会が生まれましたことを大変うれしく思います。ご家族やご友人と、子育ての記憶を懐かしく振り返るきっかけや育児期間の思い出グッズとしてご活用いただければ幸いです。
商品に関するお問い合わせ先 ：バンダイお客様センター https://www.bandai.co.jp/support/top
ナビダイヤル：0570‐041‐101(受付10時〜16時 土日祝日、バンダイ指定休業日を除く)
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03-5828-7607
Mail：pr@combi.co.jp
関連リンク
ガシャポン(Combi ミニチュアチャーム)
https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769822650000
2025年6月に発売したところ、子育て中の方や育児経験者を中心に想定を大きく上回る反響をいただきました。SNS上では「我が子に使っていた！懐かしくて泣ける」「育児の相棒たちをミニチュアで手元に残せるなんて」といった喜びの声をいただきました。また両社宛に購入を望む多くのご連絡をお寄せいただいたこともあり、この度の再販売が決定しました。
ラインアップは、コンビが半世紀以上にわたって販売しているロングセラー玩具『コップがさね』を含む現行品4種と、ベビー用品メーカーとしての基礎を築いた、初のヒットアイテム『スワン型おまる』の全5種類です。
(※)「ガシャポン」は株式会社バンダイの登録商標です。
【商品概要】
https://digitalpr.jp/table_img/2002/131738/131738_web_1.png
さらに詳しい製品の詳細はこちら▶https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769822650000
【ラインアップについて】
．戰咫璽泪
生後4カ月頃からストロー飲みのトレーニングができる『ラクマグ はじめてストロー』をモデルにしています。逆さにしても漏れない構造です。
現在販売中：https://www.combi.co.jp/store/mug/lakumug/g/g119632/
※「漏れない」とは誤使用、経年劣化による場合などを除きます。
哺乳瓶＋おしゃぶり
哺乳瓶は、赤ちゃんの飲むペースに合わせてミルクの出やすさが調節できる『テテオ 授乳のお手本 哺乳びん』をモデルにしています。
おしゃぶりは、小児歯科専門医と共同開発した、軽量・薄型・コンパクトで通気性も高い形状の『テテオおしゃぶり入眠ナビP』をモデルにしています。
現在販売中
哺乳瓶：https://www.combi.co.jp/store/nursing/jyunyubottle/g/g114706/
おしゃぶり：https://www.combi.co.jp/store/pacifier/nyuminnavi/g/g119200/
コップがさね
かさねてくずして親子で楽しめる玩具『コップがさね』をモデルにしています。室内はもちろん、水遊びや砂場など遊び方が広がり、シンプルながら長く遊べます。1969年から55年以上にわたって販売している、ロングセラー品です。
現在販売中：https://www.combi.co.jp/store/toy/training/g/g119791/
ぞ萢儡甼
1976年に発売し大ヒットした幼児用乗用玩具『バンバン』をモデルにしています。レーシングカーをイメージした、ブラックシートと黒く太いバンパーでキリッと引き締めたデザインが人気を博しました。
現在も保育園向けの遊具として販売しています。
ゥ好錺鷏燭まる
1961年に発売した日本初のプラスチック製おまる『コンビオマル スワン型』をモデルにしています。幼児用のおまるがなかった当時、大人用のホーローや木製のもので代用されていましたが、感触が冷たく、幼児には不安定で使いにくいものでした。そこで、暖かな感触のプラスチック素材を採用し、姿勢が安定するよう持ち手をつけました。さらに、お子さまが飽きないようにスワンのデザインにしたこの製品が大ヒットし、ベビー用品メーカーとしてのコンビの基礎を築きました。
コンビ株式会社 広報担当(青山)コメント
初回発売時には「ラクマグ!!!愛用しているやつ」「コップがさねは本当によく遊んだなぁ」「スワンおまるって私が使っていなかったか…？」など、モデルとなったコンビ製品にまつわる世代を超えた多くの反応をお寄せいただきました。この度バンダイ様によって再販売が実現し、改めてお手に取っていただける機会が生まれましたことを大変うれしく思います。ご家族やご友人と、子育ての記憶を懐かしく振り返るきっかけや育児期間の思い出グッズとしてご活用いただければ幸いです。
商品に関するお問い合わせ先 ：バンダイお客様センター https://www.bandai.co.jp/support/top
ナビダイヤル：0570‐041‐101(受付10時〜16時 土日祝日、バンダイ指定休業日を除く)
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03-5828-7607
Mail：pr@combi.co.jp
関連リンク
ガシャポン(Combi ミニチュアチャーム)
https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769822650000