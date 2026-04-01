デジタルアーツ、GIGAスクールで培った知見を生かし教育分野へ新展開 「D教室」を提供開始











※現在は小学4年生までの一部単元を公開しており、今後、対象学年および単元の拡充を順次進めてまいります。学校現場での活用に向けた今後の展開今後は、学校現場での活用も見据えた機能拡張を順次検討していきます。具体的には、・児童の学習状況の把握・宿題の配信・管理など、教員の指導や準備を支援する機能の拡充を予定しています。これにより、教員の業務負担の軽減と、児童一人一人に向き合う時間の創出に貢献していきます。教育現場での活用を通じて得られるフィードバックをもとに、より実態に即したサービスへと改善を重ねながら、継続的に価値向上に取り組んでまいります。■「D教室」について「D教室」の詳細や活用方法、実際の画面イメージについては、以下のWebサイトにてご案内しています。教育現場での活用イメージもご確認いただけますので、ぜひご覧ください。【D教室 特設ページ】引き続きデジタルアーツは、これまでGIGAスクール環境を支えてきた知見を活かし、ICT環境の提供にとどまらず、学びそのものを支える取り組みを通じて、教育現場の課題解決に貢献いたします。