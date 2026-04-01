ねじの販売を行う池田金属工業株式会社(所在地：大阪府大阪市西区新町4-7-11)は、製造現場でのシールテープ巻き作業を削減し、品質を安定化させる「シーホースシールプラグ」を、4月1日から発売します。





シーホースシールプラグ 製品外観





「シーホースシールプラグ」URL： https://www.ikekin.co.jp/products/17405/









■開発背景

「シーホースシールプラグ」はねじ部にあらかじめシール加工が施されており、締結箇所から流体が漏れることを防ぐための製品です。

一般的にはシールテープを手で巻いて使用することが多く、その巻き作業によって組立時間が長くなる傾向があります。

また、作業者の熟練度によって巻き具合にばらつきがあり、結果的に流体の漏れやテープの剥がれによるコンタミの発生といった問題が起こっていることがあります。

「シーホースシールプラグ」はそういった問題を解決し、製造現場の負担を削減します。









■商品の特徴

＊シールテープ巻きによる手間やコンタミ問題をなくす





＊フッ素系材料をベースにして耐圧、耐油、耐薬品性があり様々な流体、環境条件にも対応





＊小ロット対応可能(加工済品の在庫あり)





六角穴付き沈みプラグ サイズ1/16～1“まで在庫しております。

その他のサイズ、六角穴付き浮きプラグに関しては受注生産となりますのでお問い合わせください。

また、六角穴付きプラグ以外のねじ製品への加工も可能です。









■商品概要

商品名： シーホースシールプラグ

発売日： 2026年4月1日(水)

URL ： https://www.ikekin.co.jp/products/17405/

※製品の詳細は当社Webサイトにてご確認ください。









■会社概要

商号 ： 池田金属工業株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 武井 宏樹

所在地 ： 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町4-7-11

設立 ： 1950年12月

事業内容： 工業用ファスナー、金属部品の開発・製造・販売

資本金 ： 2,000万円

URL ： https://www.ikekin.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

池田金属工業株式会社

TEL ： 06-6538-2672

お問い合せフォーム： https://ikekin.smktg.jp/public/application/add/99