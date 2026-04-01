ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 俊和、以下「ジョルダン」)は、4月1日(水)より、ＩＲいしかわ鉄道株式会社(本社：石川県金沢市、代表取締役社長：内田 滋一、以下「ＩＲいしかわ鉄道」)が発売する「1日フリーきっぷ」・「子育て応援・スマイルきっぷ」・「あいの風・ＩＲ・ハピライン連携 北陸3県2Dayパス」をモバイルチケットで販売します。

モバイルチケットはジョルダンが経路検索サービス「乗換案内」アプリにて提供している、スマートフォンで購入してそのまま利用できる便利なチケットサービスです。





ＩＲいしかわ鉄道イメージ





「1日フリーきっぷ」は、ＩＲいしかわ鉄道の全区間または指定区間が、1日乗り降り自由で利用できるフリーきっぷです。行きたいエリアに合わせて、全線(大聖寺～倶利伽羅)、大聖寺～金沢、金沢～倶利伽羅の3区間から選べるのが特徴です。また、中学生以下のお子様とその保護者が利用できる「子育て応援・スマイルきっぷ」もあわせて展開しており、親子での鉄道旅やおでかけに適したきっぷとなっています。

「あいの風・ＩＲ・ハピライン連携 北陸3県2Dayパス」は、あいの風とやま鉄道、ＩＲいしかわ鉄道、ハピラインふくいの各路線を対象に、北陸3県をまたいで周遊できるお得な2日間有効のフリーきっぷです。





石川県・富山県・福井県にまたがる北陸エリアは、歴史・文化・自然が調和した観光地として人気を集めています。今回販売する各種チケットを利用することで、北陸3県の主要エリアを鉄道で効率よく巡ることができ、歴史・文化・自然といった北陸ならではの魅力を、周遊しながら気軽に楽しむことができます。





ジョルダンとＩＲいしかわ鉄道は、今後もモバイルチケットを通じて、観光と地域交通を結び、多くの方にとって安全・安心で快適な移動環境の提供に貢献していきます。









■ＩＲいしかわ鉄道のジョルダンモバイルチケット概要

○ＩＲいしかわ1日フリーきっぷ

ＩＲいしかわ鉄道の全区間または指定区間が、1日乗り降り自由となるフリーきっぷです。





販売期間 ： 2026年4月1日(水)～2027年3月31日(水)

利用可能日： 販売期間の土曜・日曜・祝日および特定期間のみ利用可能です。

※特定期間以外の平日は利用できません。

※中学生以下のお子様と一緒に利用する場合は、

「子育て応援・スマイルきっぷ」をご利用ください。

価格(税込)： 全線 大人1,500円

大聖寺～金沢間 大人1,000円

金沢～倶利伽羅間 大人500円





「1日フリーきっぷ」対象路線図





○子育て応援・スマイルきっぷ

ＩＲいしかわ鉄道の全区間または指定区間が、1日乗り降り自由となるフリーきっぷです。中学生以下のお子様と、お子様と一緒にご利用いただく大人の方が対象のお得なきっぷです。





販売期間 ： 2026年4月1日(水)～2027年3月31日(水)

利用可能日： 販売期間の土曜・日曜・祝日、春休み、GW、夏休み、

年末年始のみ利用可能です。

※特定期間以外の平日は利用できません。

※大人(高校生以上)の方のみでのご利用はできません。

中学生・小学生・幼児・乳児のいずれか1人以上と

一緒に乗車される場合のみご利用可能です。

価格(税込)： 金沢エリア(倶利伽羅～加賀笠間)

大人400円 / 中学生200円 / 小学生100円

白山エリア(金沢～小松)

大人400円 / 中学生200円 / 小学生100円

南加賀エリア(加賀笠間～大聖寺)

大人400円 / 中学生200円 / 小学生100円

全線(大聖寺～倶利伽羅)

大人800円 / 中学生400円 / 小学生200円





「子育て応援・スマイルきっぷ」対象路線図





○あいの風・ＩＲ・ハピライン連携 北陸3県2Dayパス

あいの風とやま鉄道、ＩＲいしかわ鉄道、ハピラインふくいの越中宮崎～敦賀間の普通列車が2日間乗り降り自由のきっぷです。





販売期間 ： 2026年4月1日(水)～2027年3月30日(火)

利用可能日： 2026年4月1日(水)～2027年3月31日(水)の

金曜・土曜・日曜・祝日および特定期間

※特定期間以外の月曜～木曜および特定期間最終日からの

利用開始はできません

価格(税込)： 大人2,800円 / 小児1,400円





「あいの風・ＩＲ・ハピライン連携 北陸3県2Dayパス」対象路線図





ＩＲいしかわ鉄道モバイルチケット詳細ページ

https://ticket.jorudan.co.jp/ishikawa-railway/hokuriku/ja/





ＩＲいしかわ鉄道企画乗車券紹介ページ

https://www.ishikawa-railway.jp/ticket/ticket_plan/









■購入方法

モバイルチケットはジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できます。

アプリは下記からダウンロードできます。





iOS

https://apps.apple.com/jp/app/id299490481





Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jorudan.nrkj&referrer









■モバイルチケット紹介ページ

https://ticket.jorudan.co.jp/ja/









■ジョルダンについて

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。また、ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」のスマートフォンアプリは累計5,400万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。









【法人の方からのお問合せ先】

ジョルダン株式会社

マーケティング部 梶川/齊藤(尚)

E-mail： biz-info@jorudan.co.jp