株式会社東急イーライフデザイン(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鮎澤 英輔、以下、「当社」)は、学校法人西田学園 アルファ医療福祉美容専門学校(所在地：東京都町田市、学校長：瀧 将仁、以下、「アルファ医療福祉美容専門学校」)と、2025年10月締結した「包括的産学教育連携に関する協定」に基づく取組みの一環として、2026年4月1日よりアルファ医療福祉美容専門学校の学生を対象とした、当社が運営するシニア向け住宅の見学・職場体験の機会創出を開始いたします。

本協定は、産業界と教育機関が相互に連携し、それぞれが有する知見・資源・ネットワークを活かしながら、次世代を担う人財の育成および地域社会の持続的な発展に寄与することを目的とするものです。今回、協定に基づく具体的な取組みの一つとして、当社運営住宅における見学・職場体験プログラムを開始いたします。





学校法人西田学園 アルファ医療福祉美容専門学校 × 株式会社東急イーライフデザイン





■本取組みの背景

少子高齢化が進展する中、介護・福祉業界では質の高い専門職人財の確保と育成が喫緊の課題となっています。一方で、教育現場においても、実践的なスキルと現場感覚を兼ね備えた人財育成が求められています。

当社は、2003年の設立以来、「私らしくを、いつまでも。」をステートメントに、東京・神奈川でシニア向け住宅「グランクレール」シリーズの運営を中心とした高齢者向けサービスを展開し、自立支援介護と認知症ケアを統合した独自のケア方針「E-life design care(イーライフデザインケア)」を実践してまいりました。

アルファ医療福祉美容専門学校は1999年の創立以来、医療・福祉・保育の各分野において12,000名を超える卒業生を輩出し、実践力と人間性を兼ね備えた専門職人財の育成に取り組んでおります。

当社は、こうした実績と強みを活かし、2025年10月に締結した本協定に基づき、教育機関との具体的な連携を開始いたします。変化の激しい社会においても柔軟かつ主体的に活躍できる専門職人財の育成に、実践的な学びの場の提供を通じて貢献してまいります。









■本取組みの概要

本協定に基づき、教育と実社会をつなぐ新たな連携体制を構築し、学生にとって実践的かつ多角的な学びの機会を創出してまいります。具体的な取り組み内容は今後双方で協議を重ねながら、見学・職場体験プログラムを中心に、以下の4つの軸に基づき段階的に展開してまいります。





1. 教育活動の質的向上に資する連携・協力

2. 実務や現場に触れる機会の創出

3. 社会や地域との接点を意識した教育・情報発信

4. 相互の知見を活かした人財育成および社会課題への対応









■今後の展望

当社は、アルファ医療福祉美容専門学校との連携により、学生一人ひとりの学びと成長を支援するとともに、医療・福祉分野における新たな価値創出と、地域に根差した人財循環の実現に取り組んでまいります。

当社の「私らしくを、いつまでも。」という事業ステートメントのもと、質の高いサービス提供と介護・福祉業界を担う次世代人財の育成、および地域社会の持続的な発展に貢献してまいります。









■各社概要

＜株式会社東急イーライフデザイン＞

代表者 ： 代表取締役社長 鮎澤 英輔

所在地 ： 東京都渋谷区道玄坂一丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル

事業内容： 高齢者住宅・有料老人ホームの経営・運営・運営受託、

高齢者住宅・有料老人ホームに係るコンサルティング等

URL ： https://www.e-life-design.co.jp/





＜学校法人西田学園 アルファ医療福祉美容専門学校＞

代表者 ： 学校長 瀧 将仁

所在地 ： 東京都町田市森野一丁目7番8号

設置学科： 介護福祉学科、こども保育福祉学科、鍼灸学科、柔道整復学科、

美容学科、社会福祉士通信科、精神保健福祉士通信科

URL ： https://alpha-net.ac.jp/