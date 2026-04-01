株式会社ワイヤードビーンズ(本社：宮城県仙台市、代表取締役 三輪 寛)は、この度、フィロソフィーとして「クラフトマンシップ」を策定するとともに、コーポレートロゴを刷新しましたのでお知らせいたします。

新たなフィロソフィーのもと、「人をつなぐAI時代のクラフトマンシップ」を掲げ、ものづくりとデジタルを組み合わせることで、社会に新しい価値を創出してまいります。









■リニューアル背景

ワイヤードビーンズは2009年の創業以来、社名に込めた「Wired(つなぐ)」と「Beans(個々の可能性)」という想いのもと、人と人のつながりや個性を大切にしながら事業を展開してきました。





現在、当社は二つの領域を軸に活動しています。

・職人とお客様をつなぐ「ものづくり事業」

・企業の課題解決を支援する「デジタルソリューション事業」





創業から15年以上にわたる歩みの中で、私たちの事業の根底にある価値観が「クラフトマンシップ」であることを改めて認識しました。

私たちは、AI時代だからこそ、人間らしさや、人にしかできない価値を大切にします。

人の観察力や誠実さ、技術を磨き続ける姿勢といったクラフトマンシップは、人がAIと共存するための基盤です。





そこでこのたび、当社が大切にしてきた価値観を言語化し、企業の根幹となる思想として再定義するため、新たにフィロソフィーを策定しました。









■Philosophy

Craftsmanship(クラフトマンシップ)

私たちは、クラフトマンシップの精神を大切にします。

クラフトマンシップとは、単なる技術やものづくりの技ではありません。本質を見つめ、価値を丁寧に生み出す精神と行動そのものです。

ワイヤードビーンズは、職人の仕事からその精神を学び続けてきました。

・妥協しない品質。

・使う人を想う誠実さ。

・技術を磨き続ける探究心。









私たちはそのクラフトマンシップを、ものづくりの領域だけでなく、デジタルやITの領域にも広げていきます。

AI時代においても人の価値を最大化し、人と人、企業や社会とのつながりを大切に育てながら、学び続け、新しい可能性や価値を生み出す企業を目指します。









■Mission

ものづくりとデジタルを組み合わせ、新しい価値を生み出す

ワイヤードビーンズは、二つの領域を通じて継続的な社会価値を創出します。

・ものづくりを通じて職人とお客様をつなぎ、新しい文化や伝統を生み出すこと。

・デジタルのクラフトマンとして、企業の成長と課題解決に寄り添うパートナーであること。









■Values

クラフトマンシップを実践する行動指針として、以下の価値観を大切にします。

・洞察力

顧客や現場を深く観察し、本質的な課題を見抜く力。

・技術力

技術と経験を磨き続け、価値を生み出す力。

職人技術への敬意を持ち、AIなど最新テクノロジーと融合させる力。

・誠実さと粘り強さ

困難から逃げず、信頼関係を構築し、最後までやり抜く力。









■コーポレートロゴの刷新

フィロソフィーの策定にあわせて、ワイヤードビーンズの理念を象徴する新たなコーポレートロゴを刷新しました。





新コーポレートロゴ





新ロゴには、当社が掲げる「人をつなぐAI時代のクラフトマンシップ」の思想が込められています。

AIが急速に進化する時代においても、洞察力、技術力、誠実さといったクラフトマンシップの価値を大切にしながら、テクノロジーと人の力を融合させて新しい可能性を生み出していく姿勢を表現しています。

また、社名に込められた「つながり(Wired)」と「個々の可能性(Beans)」という想いを視覚的に体現し、人と企業、文化をつなぐ存在であり続けることを象徴しています。









■今後の展望

ワイヤードビーンズは、策定したフィロソフィー「クラフトマンシップ」をすべての事業活動と社員の行動の基盤とし、「洞察力・技術力・誠実さと粘り強さ」を基に、お客様や社会に必要とされる価値を届け続けます。

また、社員一人ひとりがクラフトマンシップを深く理解し、日々の業務の中で体現できるよう、継続的な学びの機会を強化し、挑戦と成長を続ける組織づくりを進めていきます。









■株式会社ワイヤードビーンズについて

株式会社ワイヤードビーンズは、「ものづくりとデジタルの力を組み合わせ、新しい価値を生み出す」というミッションのもと、

・自社ブランド「生涯を添い遂げるグラス」「生涯を添い遂げるマグ」を展開するものづくり事業

・Salesforceを活用したECサイト構築支援やDX推進支援を行うデジタルソリューション事業

を展開しています。

ものづくりとデジタルの融合を通じて、人・企業・文化をつなぐ価値を創出し続けています。









【株式会社ワイヤードビーンズ 会社概要】

代表取締役： 三輪 寛

設立 ： 2009年10月13日

所在地 ： 宮城県仙台市青葉区五橋1-5-3アーバンネット五橋ビル6F

URL ： https://www.wiredbeans.co.jp/