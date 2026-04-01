タカラ産業株式会社(本社所在地：大阪府東大阪市、代表取締役社長：樋爪 伸明)は、物干し竿を取り付けたまま壁際へスライドできる室内用物干し「スライド式室内物干し TAR5686」を2026年4月1日に発売いたします。





商品ページ( https://www.takaranet.co.jp/tar.html )





スライド式室内物干し TAR5686





※予告なしに商品の改良や仕様変更を行う場合がございます。ご了承ください。









■開発の背景

近年、共働き世帯の増加や天候・花粉対策の影響により、室内物干しの需要は高まり続けています。





一方で、従来の室内物干しには

・使用していない時も空間を占有してしまう

・廊下やリビングの動線を妨げやすい

といった課題がありました。





タカラ産業では、「洗濯のために、暮らしを我慢する必要はない」という考えのもと、“干す時”と“干さない時”の両方に配慮した室内物干しの開発に取り組みました。









■商品の特長

◇壁際へスライドする新構造

TAR5686は、物干し竿を付けたままレールに沿って壁際へスライド可能。

・動線を妨げにくい

・空間を有効活用できる

廊下やリビングなど、限られたスペースでも快適に使用できます。





壁際へスライド





◇高さ調整で使いやすさを追求

吊材は560mm～860mmの範囲で高さ調整が可能。

使用者の身長や洗濯物の種類に合わせた柔軟な使い方ができます。





吊材は560mm～860mmの範囲で長さ調節可能





◇オプション使用で大容量にも対応

オプション品「TAR-21」を使用し吊材を追加することで、竿の2本使いが可能となり、最大目安荷重16kg(竿1本あたり8kgまで)となります。

洗濯量の多いご家庭や、まとめ干しにも安心してお使いいただけます。





オプション品(TAR-21)利用で大容量にも対応





使用方法動画( https://youtu.be/kT-lohVtLts )









■基本仕様

商品名： スライド式室内物干し

型番 ： TAR5686(商品重量 540g/1セット)

材質 ： アルミ、 ステンレス、 ASA、 POM等

原産国： 中国

価格 ： 14,300円(税込)









■タカラ産業について

タカラ産業はプラスチック成形品と金属加工品をはじめとするものづくりの会社です。





会社名 ： タカラ産業株式会社

設立 ： 1983年5月

代表取締役社長 ： 樋爪 伸明

資本金 ： 6,640万円

本社所在地 ： 大阪府東大阪市長田中2丁目2番30号 長田エミネンスビル2F

公式ホームページ： https://www.takaranet.co.jp

タカラプラザ(EC)： https://www.takaraplaza.com