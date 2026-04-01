InstaVR株式会社(本社：東京都豊島区、代表取締役社長 芳賀 洋行)は、宮崎県、鹿児島県で大手コンビニエンスストア「ファミリーマート」を展開する株式会社南九州ファミリーマート(本社：鹿児島県鹿児島市、代表取締役社長 飯塚 隆、以下南九州ファミリーマート)が、2026年4月より、南九州ファミリーマートが展開する「ファミリーマート」の直営店及び加盟店にInstaVR株式会社が提供する世界初の笑顔・発声トレーニングAI端末「スマイルくん」を導入することをお知らせします。





画像は「ファミリーマート塩路店」の外観。(2025年9月撮影)





南九州ファミリーマートでは、これまで笑顔、挨拶のトレーニングを、売場に出る前に鏡の前でスタッフ一人きりで行っていたため、お客様に見せる笑顔、挨拶が正しい基準で実施できているかの判定ができず、お客様から接客に対するクレームやご意見をいただく店舗もあり、接客における課題を感じていました。南九州ファミリーマートは、「スマイルくんが店舗にあれば、より高いレベルで笑顔、発声のトレーニングを行うことができる」との思いで、2025年8月から、InstaVR株式会社が提供する笑顔・発声トレーニングAI端末「スマイルくん」を南九州ファミリーマートの一部店舗(ファミリーマート塩路店など8店舗)に先行して導入し、接客の改善効果を確認しました。





「スマイルくん」を先行導入した南九州ファミリーマートの8店舗では、以下の「スマイルくん」の実施による改善効果が見られ、店舗全体の笑顔、挨拶の品質の向上が確認されました。





● スマイルくん導入前は、お客様から接客に対するクレームをいただくことが多かった店舗が、導入後は接客に対するクレームが0件になった。





● 全店舗で、スマイルくん導入後、笑顔・挨拶の合格率(正しい笑顔・発声の基準で実施できているか)が向上した。笑顔、挨拶のスマイルくん導入1ヶ月後から笑顔・挨拶の合格率がどちらも向上し、導入6ヶ月後には、「笑顔・発声の合格率」が57％から、最大83％と1.5倍に向上した。





● 店舗スタッフ全員が毎日スマイルくんを利用していた。スタッフの週平均出勤日数は3日であり、毎日利用する場合1人あたり12回/月利用するところ、最大1人あたり 16回/月 利用していた。





● スマイルくん導入1ヶ月後から利用回数、利用者数ともに軌道に乗り、スマイルくんの初回利用時に各スタッフに使い方を案内しただけで、すぐにスタッフ全員が毎日利用するようになり、導入6ヶ月後以降もスマイルくんを利用し続けていた。





● スマイルくんを利用することで、自然とスタッフの仕事モードのスイッチが入る効果があり、より仕事に真面目に取り組み、高いパフォーマンスを発揮するスタッフが多くなった。





● スマイルくん導入前は新人スタッフが勤務途中で発声が小さくなってしまうことがあり、その都度教育をしていたが、導入後は発声に関する教育の機会は無くなった。





● 店長が不在の時間帯でも、率先してスタッフ自らスマイルくんで笑顔、発声のトレーニングを実施できるため、育成の労力は何もかかることがなく、店長の業務省力化に繋がった。





● スマイルくんでの笑顔、発声トレーニングの実施結果は、全て実績として残り、笑顔と発声の点数、評価を客観的に確認することができるため、笑顔の苦手なスタッフへ笑顔の得意なスタッフがアドバイスをするなど、スタッフ同士のコミュニケーションが増え、店舗全体の雰囲気が良くなった。





● スマイルくんはゲーム感覚で楽しく実施でき、笑顔を作ってから仕事を始めるので、売場でもお客様に対して前向きに良い笑顔が作れるようになった。





● スマイルくん導入後は、正しい基準で笑顔、挨拶ができているのかをスマイルくんが客観的に判定してくれるようになったので接客の改善効果が出た。





● スマイルくん導入後、お客様から「すごく良い接客ですね」とのお言葉をいただくなど、店舗の雰囲気が良くなり、接客も改善され、お客様からのお褒めの数も増えた。





● スマイルくん導入後、スタッフの自然な笑顔が出てきて、マスクをしていてもお客様に笑顔が伝わるようになった。





上記の接客改善効果の結果を受け、南九州ファミリーマートは2026年4月より、「スマイルくん」を南九州ファミリーマートが展開する「ファミリーマート」の直営店及び加盟店に導入することとなりました。





InstaVR株式会社は、「人類の可能性を無限にする」というミッションのもと、世界初の笑顔・発声トレーニングAI端末「スマイルくん」などの先進的な人材育成DXプロダクトの製品開発と導入支援を通じて、ひきつづき人手不足により深刻化する店舗人材育成の課題を解決してまいります。









InstaVR株式会社

所在地： 東京都豊島区東池袋1-25-6 PMO池袋10階

代表者： 代表取締役社長 芳賀 洋行

設立日： 2015年12月

会社HP： https://www.instavr.co.jp/





事業内容：

● InstaVR株式会社は「人類の可能性を無限にする」というミッションのもと、VRやAIなどの革新的技術を活用した人材育成DXプロダクトをグローバルに提供する日本企業です。

● 「100倍速VR化」技術による店舗人材育成VRプロダクト「InstaVRエンタープライズ」や、VR向けの自社開発エッジAI技術を転用した世界初の笑顔・発声トレーニングAI端末「スマイルくん」などの先進的な技術を元にした人材育成DXプロダクトの製品開発と導入支援を行っています。

● InstaVR株式会社は経済産業省が選ぶ日本政府のスタートアップ支援特待生「J-Startup」企業に選定されている他、国内最大の経済団体である「日本経済団体連合会(経団連)」にVR企業として唯一加入している日本を代表する人材育成DXカンパニーです。









「スマイルくん」はInstaVR株式会社の登録商標です。(登録商標第6802606号)