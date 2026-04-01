大阪商運株式会社(本社：大阪府摂津市、代表取締役：青木 幸弘)が運営する倉敷美観地区のご当地プリン専門店「倉敷プリン」の『きびプリン』が、この度、一般社団法人フードアナリスト協会が主催する第97回「ジャパン・フード・セレクション」の食品・飲料部門において最高評価のグランプリを受賞いたしました。

グランプリは、100点満点中90点以上の極めて高い得点を獲得した商品にのみ与えられる賞です。





グランプリ受賞メダル





◆グランプリ受賞商品

商品名：『きびプリン』

価格 ：450円(税込)





倉敷プリンの「きびプリン」は、岡山名物きびだんごの世界観をなめらかなプリンへと昇華させた独自の発想力と、プリンのとろける口どけとわらび餅のもっちりとした弾力が共演する二層の食感が高く評価されました。

「口に入れた瞬間に広がるシルクのような滑らかさに、わらび餅の弾力が小気味よいリズムを奏でる」「黒蜜ときな粉の香ばしい余韻が最後まで続き、もう一口食べたくなる」といった声が多く寄せられ、味覚・五感の面で非常に高い支持を獲得。

また、倉敷美観地区の白壁をモチーフにした情緒溢れるパッケージと大正レトロなキャラクター「くら美ちゃん」は、旅の思い出として手に取りたくなるビジュアルとして高い評価を得ました。

和と洋が融合したこの新しい食体験は幅広い世代に受け入れられ、天然マダガスカル産バニラビーンズやお菓子専用卵といった最高級素材へのこだわり、保存料・着色料不使用の安全・安心な品質管理、そしてSNSと店舗ホスピタリティが連動した発信姿勢も高く評価されました。今後はさらなる認知拡大と全国展開への期待とともに、倉敷から日本中の人々に「ここでしか味わえない」感動を届ける商品として、今回のグランプリ受賞となりました









◆評価のポイント

＜審査員による評価・コメント(一部抜粋)＞

・岡山名物きびだんごを洋菓子へ昇華させた独自の発想力が高く評価された

・なめらかなプリンともっちりわらび餅が共演する二層の食感が印象的

・厳選された職人の卵と最高級バニラビーンズが織りなす濃厚な旨味

・倉敷美観地区の白壁を連想させる情緒溢れるパッケージデザイン

・修学旅行生も手に取りやすいワンコイン以下の絶妙な価格設定

・保存料・着色料不使用の安全・安心へのこだわり









■ジャパン・フード・セレクションとは

ジャパン・フード・セレクションとは、2万3千人のフードアナリストによる食品・食材の審査・認定制度です。日本人の繊細な味覚・嗜好性・感性・食文化に配慮した評価により、審査が行われます。商品審査については、内部的要因、外部的要因、マーケット要因、マネジメント要因、安全性要因、ブランディング要因等を中心に100のチェック項目について、フードアナリスト資格者が評価します。審査は、書類審査、アンケート調査、1次審査、2次審査、最終審査、本審査を経て、賞が決定されます。審査により、評価得点として90点以上の商品のみがグランプリを獲得できます。

ジャパン・フード・セレクション公式サイト： https://www.japan-foodselection.com/









■倉敷プリンについて

倉敷プリンは、今と昔の文化が混ざり合う倉敷の地にて、プリンとレトロモダンを掛け合わせた新しいプリン専門店です。なめらかプリンの生みの親と呼ばれる岐阜県の所シェフ監修のもと、2022年11月に倉敷美観地区にてリニューアルオープン。全て店内工房で手作りし、天然マダガスカル産最高級バニラビーンズや地元岡山県産のフルーツを使用したこだわりのプリンを提供しています。





店舗外観





店舗内観





■店舗概要

店舗名 ： 倉敷プリン

所在地 ： 〒710-0054 岡山県倉敷市本町6-17(倉敷美観地区内)

電話番号 ： 086-425-1106

公式HP ： https://kurashiki-pudding.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/kurashiki.pudding/

X(旧Twitter)： https://x.com/kurashikipurin/









■会社概要

大阪商運株式会社 飲食事業部

本社所在地：大阪府摂津市東別府3-1-22 本社ビル

代表者 ：代表取締役 青木 幸弘