新法人名及びロゴ





株式会社日本表現技術研究所(本社：大阪府大阪市、旧社名：株式会社お絵かきムービー)は、事業領域の拡大に伴う社名変更から2ヶ月を経て、この度、新体制の構築が完了いたしましたことを正式にお知らせいたします。

あわせて、新代表取締役社長として浜上 正(はまがみ ただし)が就任いたしました。前代表取締役社長の白 兆章は取締役会長に就任し、経営基盤の強化と、クリエイターとビジネスを繋ぐさらなる事業拡大を目指してまいります。









■社名変更および社長交代の背景

当社はこれまで、「お絵かきムービー(R)」という独自の手法を軸に、多くのお客様の課題解決をはじめ、プロモーションや企業の魅力を伝えるブランディングに貢献し、確かな成果を上げてまいりました。一般社団法人国際じぶんストーリー協会が認定する「お絵かきクリエイター(R)」たちは、ビジネスの現場で日々素晴らしい価値を提供し続けています。

その確かな実績と彼らの持つ高いポテンシャルを目の当たりにする中で、私たちは「クリエイターたちが持つ多様な才能を発揮できる場所を、もっと増やしたい」と強く考えるようになりました。

そこで当社は、「お絵かきムービー(R)」という素晴らしい土台を活かしつつ、クリエイティブの事業フィールドを「表現技術全般」へと大きく拡大いたします。特定の表現方法にとらわれず、クリエイターが自身の多様性を存分に発揮できる環境を創り出し、その才能を必要とする企業と強固にマッチングさせることで、提供業務の拡大と新たな価値創造を実現してまいります。

こうした背景から、企業としての提供価値が大きく広がる本タイミングで社名を「株式会社日本表現技術研究所」へと変更し、経営体制を刷新いたしました。









■新社名「日本表現技術研究所」に込めた想い

新社名には、時代の変化に合わせた表現技術の「研究」を探求し続ける決意と、クリエイターの才能と企業の課題を掛け合わせることで社会に新しい価値を生み出す「研究所」でありたい、という強い想いが込められています。









■新代表取締役社長 浜上 正のコメント

この度、株式会社日本表現技術研究所の代表取締役社長に就任いたしました、浜上 正です。

現在、クリエイターを取り巻く環境には根深い課題が存在しています。そもそも、クリエイターはビジネス構造において立場が弱くなりがちで、心血を注いだ作品や培ってきたスキルが「買い叩かれてしまう」という厳しい現状が以前からありました。そして昨今、AI技術の出現により、その傾向はさらに顕著になっています。しかし、クリエイターが日々積み上げてきた技術や感性には、本来もっと大きな価値があるはずです。

私たちが目指すのは、この「クリエイターが買い叩かれる現状」を変え、クリエイター文化に強いインパクトを与えることです。ビジネスの目的を達成するための「マーケティングやブランディングの知識」と「クリエイティブの質」。この両輪を兼ね備えたハイレベルなクリエイターを育成し、彼らの力を真に必要としている企業様とマッチングすること。それによりクリエイターの質がさらに向上し、ビジネスの成果として還元される「好循環」を創り出すことこそが、当社の使命です。

その実現のために、当社はクリエイターとビジネスオーナー双方の利益となる「マーケティングやブランディング」、そして「クリエイティブにおけるストーリーテリング」の研究を徹底的に深めてまいります。

私たちがご提供するのは、単なるWebマーケティングのための素材作りではありません。確実に効果を生むクリエイティブ、すなわち「表現技術」です。真に価値あるクリエイターとビジネスを繋ぐ架け橋として、全力でお手伝いさせていただきます。





表現技術全般へフィールドを拡大





■新代表取締役社長 略歴

浜上 正(はまがみ ただし)

1983年12月27日生まれ。スポーツトレーナーを経て整骨院を開業。自身の院の集客・経営で培った実践的なマーケティングや広告運用のノウハウを活かし、広告代理店を設立・経営。その後、株式会社アクアフィールドに広報部長として参画し役員に就任。2026年、株式会社日本表現技術研究所の代表取締役社長に就任。現場目線のビジネス構築とクリエイティブを掛け合わせた事業展開を牽引する。

※名前の表記に関して

システム上の文字化けを防止するため、本リリース内では「浜」の表記を使用しております。





正しくは「浜」の旧字体（一般に「まゆはま」と説明される字体）でございます。









■新体制における白 兆章(前代表取締役社長)の役割について

この度、取締役会長に就任する前社長の白 兆章(はく のぶあき)は、引き続き「株式会社アクアフィールド」の代表取締役、および「一般社団法人国際じぶんストーリー協会」の代表理事を兼任いたします。 今後は「クリエイター文化にインパクトを与える」という強力なミッションのもと、これら3組織を総合的に統括し、グループ全体のシナジー創出とクリエイター支援の枠組みをさらに拡大してまいります。









■新社名および商号

和文社名： 株式会社日本表現技術研究所 (旧社名：株式会社お絵かきムービー)

変更日 ： 2026年2月1日

※所在地、電話番号の変更はございません。社名変更後も契約主体である会社の法人格の同一性は維持されます。「株式会社お絵かきムービー」名義で締結した契約書は、社名変更後も有効です。









【会社概要】

社名 ： 株式会社日本表現技術研究所

所在地 ： 〒541-0052

大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号 大阪国際ビルディング3階

代表 ： 代表取締役社長 浜上 正

設立 ： 2021年5月17日

資本金 ： 100万円

事業内容： ・表現技術(クリエイティブ)およびストーリーテリングの研究・開発

・ハイレベルなクリエイターの育成・教育事業

・クリエイターと企業を繋ぐマッチング

・プロデュース事業

・ビジネス課題を解決するクリエイティブ制作(動画・デザイン等)

・マーケティング戦略立案および各種コンサルティング業

URL ： https://oekaki-movie.co.jp/









※「お絵かきムービー(R)」「お絵かきクリエイター(R)」は、株式会社アクアフィールドの登録商標です。