福岡大学と、株式会社NTTドコモ 九州支社(以下 ドコモ)、NTTドコモビジネス株式会社(旧 NTTコミュニケーションズ株式会社、以下 NTTドコモビジネス)は、2034年の福岡大学の創立100周年に向けた取り組みの一環として「推し校応援プログラム」(以下 本プログラム)を2026年4月1日より開始します。本プログラムは、福岡大学創立100周年に向け、大学への共感やイベント参加を通じてブランドを育てるファンダムマーケティングなどを目的としたもので、国内の大学として初※1の取り組みです。

また、ドコモとNTTドコモビジネスは、本プログラムの提供開始を契機に、学生のエンゲージメント向上や、卒業生と大学をつなぐ専用アプリケーションの開発、大学の効果的なプロモーション支援を福岡大学と連携し実施します。





1．背景

近年、18歳人口の減少の進行による学生数の縮小は、定員充足率や学費収入に直結する経営課題となっており、大学間の競争は年々激化しています。加えて、卒業を機に大学との接点が希薄になるケースも多く、卒業生との関係は同窓会活動などに限定的なものになっています。

また、大学周辺の地域においても、地域企業や自治体と大学との連携が限定的であり、人材育成や産業振興につながる継続的な関係構築が課題となっています。

このような状況において、在学生・教職員・ご父母・卒業生・地域・企業といった大学コミュニティ全体との継続的な関係構築は、大学経営の持続性を支える重要な基盤となります。

しかし、現状では、大学コミュニティ全体を横断的につなぐデジタル基盤や運用体制がなく、継続的な関係構築が属人的・一過性なものになっていました。

そのため、大学コミュニティ全体が自然に大学を応援でき、世代や立場を超えてつながる仕組みが必要になってきています。





2．概要

本プログラムは、スマートフォンアプリ「dポイントクラブアプリ」と「d払いアプリ」のカード券面画面を対象校のオリジナルデザインにきせかえ、日常のお買い物でｄポイントをためる※2※3と、その実績に応じてドコモが大学に応援金を届けます。日常生活の中で自然に大学を「応援」できる仕組みを通じて、在学生のみならず、卒業生や地域関係者が大学と関わり続ける機会を創出し、愛校心の醸成と大学コミュニティの形成、在学生・卒業生・関係者が世代や立場を超えてつながる仕組みの構築をめざします。





<モバイルdポイントクラブのカード画面イメージ>

















また、本プログラムの利用促進のため、以下の施策を実施します。

1.効果的なプロモーション施策の展開

ドコモグループのデータや会員基盤を活用した効果的な大学プロモーションを行います。

2.在学生のエンゲージメント向上

ボランティア活動や学内外での主体的な取り組みなど、学生の挑戦をdポイントで後押しする仕組みを検討します。

3.卒業生との接点拡大・強化

卒業生が卒業後も大学とつながり続けられる専用アプリの開発を検討し、プッシュ通知など、スマートフォンメディアを活用した大学の情報発信を行うことで、卒業生・在校生問わず継続的な関係構築をめざします。

4.大学地域との連携強化

d払いを導入し学内完全キャッシュレス化を実現することで、d払いでのキャッシュレス学園祭や学内限定キャンペーンの実施、並びに地域と連動した施策をドコモ・ドコモビジネス共同で実施することで、福岡大学と周辺地域のさらなる結びつき強化を図ります。





3．各者の役割

各者の役割は以下の通りです。









4．開始日

2026年4月1日





5．今後の展開

今後、福岡大学、ドコモ、NTTドコモビジネスは、データやデジタル基盤を活用した施策の拡充により、大学と卒業生・地域・企業との継続的な関係構築を推進します。

また、本プログラムの取り組みを深化させ、大学コミュニティにおける新たな価値創出および、得られた知見を活かした大学と地域との成長モデルの確立をめざします。





















※1：国内の大学において、ドコモの「推し校応援プログラム」を実施する初の事例です。（注）「推し校応援プログラム」については、予告なく変更となる場合があります。

※2：「dポイントクラブアプリ」および「d払いアプリ」からカードの券面を対象校のデザインにきせかえて、dポイントカードの提示、「d払い」での支払い、「dカード」でお支払いのうちいずれかの方法での買い物が対象です。

※3：以下の支払いにて獲得したポイントは、応援金の算出対象からは除外とします。

・ドコモ回線・ドコモ光・ドコモガス・ドコモでんき・ドコモが提供する（ドコモが代理又は媒体などにより提供する場合を含む）各種投資又は保険サービス・ドコモショップの商品（アクセサリ、端末、付属品など）

・その他ドコモが提供する商品又はサービスでdカード又はd払いでの支払いにより獲得したポイント

・ポイント提携店（dポイントの「進呈」のみが可能な店舗。dポイントの「進呈」および「利用」が可能な加盟店とは異なる）で獲得したポイント

・本施策実施期間内に正常に支払い完了とならなかった買い物で獲得したポイント

・購入をキャンセルした場合の買い物で獲得したポイント

・支払い方法に設定しているクレジットカードや通信によるエラーなどがあり決済が完了しなかった買い物で獲得したポイント

・ｄポイント（期間・用途限定）