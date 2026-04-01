株式会社旺栄は、米粉とオーツ麦を使用したグルテンフリースイーツ「コメカヌレ」を、2026年4月1日(水)より発売いたします。

本商品は、小麦粉を使用せず、国産米粉と細かく粉砕したオーツ麦をベースに仕上げた新食感のカヌレです。プレーン、抹茶、紀州南高梅、レモン、オランジェ・ショコラ、完熟ストロベリーの全6種を展開し、渋沢逸品館TSUNAGU marcheおよびマルイ溝口店でのPOPUPイベントにて販売いたします。





フランス発祥の「カヌレ」は、薄力粉や砂糖、卵黄、バター、牛乳、風味づけのラム酒やバニラなどでできた、外はカリカリ、中がもっちり食感のコントラストが愉しめるお菓子です。









■日本の食文化を取り入れた、ジャパネスクカヌレ

世界中で親しまれているカヌレをもとに、

そんなカヌレを、日本人が持つ味覚の繊細さ、きめ細やかさ、日本人の誇りと伝統、世界との調和を表現したいという想いから、日本人にしっくりくるお米と欧米のエッセンスを取り入れたオーツ麦を限りなく細かく粉砕して混ぜ込んだものをベースに、風味豊かで繊細な味、食感のこだわりを追求し、小麦粉(薄力粉)を使用しない、グルテンフリーなカヌレに仕上げました。

また、数種の伝統と歴史の重みのある自然素材で「心と身体においしい」喜びを与えます。





コメカヌレラインナップ





■「コメカヌレ」の特徴

・小麦粉を使用せず、厳選された米粉と細かく粉砕したオーツ麦をベースにしています。

・外はカリッと中は驚くほどクリーミーでしっとりとした食感。「外のカリッ」は、オーツ麦の栄養価だけでなく噛むほど広がる独特の香ばしさが味わいに奥行きをもたらします。「中のもちっ」は国産米粉ならではの独自の弾力を引き出すために、温度・湿度などで素材それぞれの配合を決め、滑らかなクリームのようななめらかでクリーミーな口あたりに仕上げました。

米粉とオーツ麦が織りなす新しい食感をお愉しみいただけます。

・カヌレ型の大きさは5cm。一口カヌレでなく、食べ応えのあるサイズで満腹感が得られます。

・米粉だからこそ、油脂も甘さも控えめでヘルシー。素材の風味を強く感じます。









■ジャパネスクカヌレ、6種のフレーバー

四季折々の日本の地域を思わせる多彩な食材たちの活躍で、多彩なフレーバーのコメカヌレができました。





コメカヌレ





【伝統と誇り-The Classics】

1) クラシック・プレーン 価格420円(税込)

ラム酒の芳醇な香りと、最高級バニラビーンズの甘い誘惑。素材の良さと食感を一番感じることができる逸品です。米カヌレの真髄がここにあります。





コメカヌレ-クラシック・プレーン





2) 静岡・徳川本山抹茶 価格460円(税込)

日本三大銘茶の一つ「静岡茶」を採用。静岡茶は美しい緑色と爽やかな香りが特徴といれております。その中でも「徳川家康」が愛飲していた本山抹茶をふんだんに使い、歴史の重みと文化を感じるものとなりました。外側の香ばしさと、中の濃厚な苦みのコントラストが魅力です。





コメカヌレ-静岡・徳川本山抹茶





【日本の四季-Japanese Elegance】

3) 紀州南高梅 価格460円(税込)

紀州南高梅の酸味とカヌレの甘味が織りなす調和。どんなに梅を連想しても、この味は食べた方でなければわかりません。日本の四季を感じさせる、繊細で奥ゆかしい香りを愉しむことができるでしょう。





コメカヌレ-紀州南高梅





【果実とカカオ-Fruits & Chocola】

4) アロマティック・レモン 価格460円(税込)

太陽の光を浴びたレモンの弾けるような瑞々しさと爽やかな柑橘感が新鮮です。アイシングのシャリっとした食感が最後の一口まで爽やかに彩り、芳醇な後味を演出します。





コメカヌレ-アロマティック・レモン





5) オランジェ・ショコラ 価格480円(税込)

ビターな高級カカオの深みと、爽やかに突き抜けるオレンジピール。贅沢な夜のデザートにふさわしい、濃厚なマリアージュ。





コメカヌレ-オランジェ・ショコラ





6) 完熟ストロベリー 価格560円(税込)

真っ赤な果実の華やかな香りと、心地よい甘酸っぱさ。ホワイトチョコのアクセントが、苺の甘酸っぱさをマイルドにし、米粉の優しさを引き立てます。





コメカヌレ-完熟ストロベリー





甘さを控えた深い香りや余韻は、コーヒーや紅茶はもちろん、ワインやウイスキーなどのお酒とも相性抜群です。

一日の終わりに静かに楽しむ「夜のおやつ」として、頑張った自分を癒やす、特別なひとときをお届けします。是非ご賞味下さい。









■商品紹介ページ

https://lifestylebeing.com/special-canele/index.html









■この商品が購入できるお店

【渋沢逸品館TSUNAGUmarche】





渋沢逸品館TSUNAGUmarche





所在地 ： 東京都北区王子本町1丁目1-6 Seionkaku03

電話番号 ： 03-5948-4661

アクセス ： JR京浜東北線「王子」駅北口より徒歩2分

東京メトロ南北線「王子」駅より徒歩3分

WEBサイト： https://shibusawa-world.net/blog/4388/









■POPUPイベント

マルイ溝口店 1階カレンダリウム 期間限定にて販売





マルイ溝口店





所在地 ： 神奈川県川崎市高津区溝口1丁目4-1

開催日 ： 2026年4月1日～4月7日

開催時間： 10時30分～20時まで

アクセス： JR南武線「武蔵溝口」駅

東急田園都市線・東急大井町線「溝の口」駅