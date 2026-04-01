＼GWは家族であそぶ・まなぶ・たべる！／アトレ松戸で「ぎゅぎゅっと ウィーク」を開催
株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※)が運営するアトレ松戸(所在地：千葉県松戸市)は、2026年4月29日(水・祝)～5月6日(水・祝)の期間中、家族で楽しめる「ぎゅぎゅっと ウィーク」を開催いたします。本イベントでは、「あそぶ・まなぶ・たべる」をテーマに、ベビー・キッズレースや子供用品のリユース販売などを開催する「あおぞらマルシェ」や、アトレ松戸館内のショップが主催するワークショップなど、GWの思い出作りにぴったりなコンテンツをお届けします。
特設サイト： https://www.atre.co.jp/event/matsudo-gw/matsudo
ぎゅぎゅっと ウィークポスター
■コンテンツ(1)【あそぶ】松戸駅西口駅前広場での「あおぞらマルシェ」
日程： 2026年4月29日(水・祝)※雨天、アトレ松戸館内にて一部開催
時間： 10:30～16:00
場所： 松戸駅西口駅前広場ペデストリアンデッキ
内容：
(1)ベビー＆キッズレース【事前予約制】
月齢別でハイハイレース、カタカタレース、ボールはこびレースにご参加いただけます。
(2)リユースショップ
1.こども服・絵本・おもちゃのリユース販売 byくるりのおうち
出店者：NPO法人MamaCan
2.こども向けおもちゃ・家具のリユース販売
出店者：リユース工房 くりんくる
(3)手放すをつなぐ回収イベントPASSTO(パスト)
ご自宅にある手放したいものを無料で回収いたします。
出店者：株式会社エコミット
(4)出産お祝いプレゼント【事前予約制】
松戸市在住の2025年1月～12月にご出産のご家庭にプレゼントをお渡しいたします。
出店者：NPO法人MamaCan
(5)ワークショップ
1.バスボムカップづくり
2.キャンドルづくり
3.キーホルダーづくり
(6)イベント
1.キッズネイル体験(アトレ松戸4階 ネイルクイック)
2.ハーブティー試飲会(アトレ松戸3階 エンハーブ)
(7)松戸市子育て情報ブース
■コンテンツ(2)【まなぶ】アトレ松戸館内でのショップイベント
憧れのショップ店員さんや、プロの技を学べる職業体験など、楽しみながら「まなび」に触れられるイベント等を盛りだくさんに開催します。
※一部事前予約制・有料となっております。詳しくは特設サイトをご確認ください。
(1)ファンケル(3階)／レッツ！！FANCLでお仕事体験★★
内容： ファンケルショップで泡立て体験、肌チェックをやってみよう！
日程： 4月29日(水・祝)、5月2日(土)～5月4日(月・祝)
場所： 3階ファンケル店内
(2)ルナアース(4階)／ルナアース×パーツクラブ アクセサリーワークショップ
内容： 1.モールマスコットをつくろう！
2.デコってオリジナルヘアクリップをつくろう！
日程： 1.5月2日(土) 2.5月3日(日)
場所： 4階レストスペース
(3)なんぼや(5階)／親子で楽しむ“査定士”のお仕事体験！
内容： 本物の金や宝石・ブランド品の査定を体験してみよう！
日程： 5月2日(土)・3日(日)
場所： 5階なんぼや店内
(4)くまざわ書店(6階)
＜絵本読み聞かせ会＞
内容： おすすめの絵本の読み聞かせ会！
日程： 4月29日(水・祝)
場所： 8階ガーデンテラス ※雨天時中止
＜LaQ(ラキュー)体験＞
内容： 日本生まれのブロック玩具「LaQ」の体験イベント！
日程： 5月5日(火・祝)、6日(水・祝)
場所： 3階西口改札横催事スペース
(5)チーズエッグガーデン(7階)／GW夢のパティシエ体験
内容： いちごのショートケーキを作ろう！
日程： 5月3日(日)
場所： 7階チーズエッグガーデン店内
(6)NOVA(8階)／クラフトイベント
内容： ネイティブ講師と一緒に、英語でクラフトしよう！
日程： 4月29日(水・祝)
場所： 8階NOVA店内
■コンテンツ(3)【たべる】アトレ松戸館内 キッズメニュー多数ご用意
今年のGWはおなかいっぱい楽しもう！
7階レストランフロア「メシアガール」や5階カフェにて、お子様が大好きな充実のキッズメニューを多数ラインナップ。お買い物の合間のランチやディナーに家族みんなの「食べたい！」を叶えるバラエティ豊かなメニューを提案します。
キッズメニュー(1)
キッズメニュー(2)
キッズメニュー(3)
キッズメニュー(4)
キッズメニュー(5)
キッズメニュー(6)
キッズメニュー(7)
キッズメニュー(8)
アトレ松戸はお客様と地域の皆様に新しい価値を提供すべく「地域一番店」を目指しています。そのための取り組みとして、今回のイベントでは松戸市をはじめとする地域のステークホルダーと連携をすることで、賑わいのある街づくりに貢献します。今後もアトレ松戸では、様々な施策を通して、お客様に愛着を持って選ばれ続ける施設を目指します。
■施設概要
＜「アトレ松戸」施設概要＞
施設名 ： アトレ松戸
所在地 ： 千葉県松戸市松戸1181
営業時間： 10:00～21:00
※一部営業時間が異なる店舗がございます。
各ショップの営業時間はアトレ松戸ホームページをご覧ください。
構造 ： 鉄骨造、鉄筋コンクリート造
階数 ： 地上8階
延床面積： 約16,821m2
店舗面積： 約6,743.35m2
店舗数 ： 92ショップ(2026年4月1日現在)
＜SC運営会社概要＞
名称 ： 株式会社アトレ
所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F
会社設立： 1990年4月2日
資本金 ： 16億3千万円
代表者 ： 高橋 弘行※
事業内容： 駅ビルの管理及び運営等
運営施設： アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他
※高は、正式には「はしごだか」