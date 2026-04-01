株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※)が運営するアトレ松戸(所在地：千葉県松戸市)は、2026年4月29日(水・祝)～5月6日(水・祝)の期間中、家族で楽しめる「ぎゅぎゅっと ウィーク」を開催いたします。本イベントでは、「あそぶ・まなぶ・たべる」をテーマに、ベビー・キッズレースや子供用品のリユース販売などを開催する「あおぞらマルシェ」や、アトレ松戸館内のショップが主催するワークショップなど、GWの思い出作りにぴったりなコンテンツをお届けします。

特設サイト： https://www.atre.co.jp/event/matsudo-gw/matsudo





ぎゅぎゅっと ウィークポスター









■コンテンツ(1)【あそぶ】松戸駅西口駅前広場での「あおぞらマルシェ」

日程： 2026年4月29日(水・祝)※雨天、アトレ松戸館内にて一部開催

時間： 10:30～16:00

場所： 松戸駅西口駅前広場ペデストリアンデッキ

内容：

(1)ベビー＆キッズレース【事前予約制】

月齢別でハイハイレース、カタカタレース、ボールはこびレースにご参加いただけます。





(2)リユースショップ

1.こども服・絵本・おもちゃのリユース販売 byくるりのおうち

出店者：NPO法人MamaCan

2.こども向けおもちゃ・家具のリユース販売

出店者：リユース工房 くりんくる





(3)手放すをつなぐ回収イベントPASSTO(パスト)

ご自宅にある手放したいものを無料で回収いたします。

出店者：株式会社エコミット





(4)出産お祝いプレゼント【事前予約制】

松戸市在住の2025年1月～12月にご出産のご家庭にプレゼントをお渡しいたします。

出店者：NPO法人MamaCan





(5)ワークショップ

1.バスボムカップづくり

2.キャンドルづくり

3.キーホルダーづくり





(6)イベント

1.キッズネイル体験(アトレ松戸4階 ネイルクイック)

2.ハーブティー試飲会(アトレ松戸3階 エンハーブ)





(7)松戸市子育て情報ブース









■コンテンツ(2)【まなぶ】アトレ松戸館内でのショップイベント

憧れのショップ店員さんや、プロの技を学べる職業体験など、楽しみながら「まなび」に触れられるイベント等を盛りだくさんに開催します。

※一部事前予約制・有料となっております。詳しくは特設サイトをご確認ください。





(1)ファンケル(3階)／レッツ！！FANCLでお仕事体験★★

内容： ファンケルショップで泡立て体験、肌チェックをやってみよう！

日程： 4月29日(水・祝)、5月2日(土)～5月4日(月・祝)

場所： 3階ファンケル店内





(2)ルナアース(4階)／ルナアース×パーツクラブ アクセサリーワークショップ

内容： 1.モールマスコットをつくろう！

2.デコってオリジナルヘアクリップをつくろう！

日程： 1.5月2日(土) 2.5月3日(日)

場所： 4階レストスペース





(3)なんぼや(5階)／親子で楽しむ“査定士”のお仕事体験！

内容： 本物の金や宝石・ブランド品の査定を体験してみよう！

日程： 5月2日(土)・3日(日)

場所： 5階なんぼや店内





(4)くまざわ書店(6階)

＜絵本読み聞かせ会＞

内容： おすすめの絵本の読み聞かせ会！

日程： 4月29日(水・祝)

場所： 8階ガーデンテラス ※雨天時中止

＜LaQ(ラキュー)体験＞

内容： 日本生まれのブロック玩具「LaQ」の体験イベント！

日程： 5月5日(火・祝)、6日(水・祝)

場所： 3階西口改札横催事スペース





(5)チーズエッグガーデン(7階)／GW夢のパティシエ体験

内容： いちごのショートケーキを作ろう！

日程： 5月3日(日)

場所： 7階チーズエッグガーデン店内





(6)NOVA(8階)／クラフトイベント

内容： ネイティブ講師と一緒に、英語でクラフトしよう！

日程： 4月29日(水・祝)

場所： 8階NOVA店内









■コンテンツ(3)【たべる】アトレ松戸館内 キッズメニュー多数ご用意

今年のGWはおなかいっぱい楽しもう！

7階レストランフロア「メシアガール」や5階カフェにて、お子様が大好きな充実のキッズメニューを多数ラインナップ。お買い物の合間のランチやディナーに家族みんなの「食べたい！」を叶えるバラエティ豊かなメニューを提案します。





キッズメニュー(1)

キッズメニュー(2)

キッズメニュー(3)

キッズメニュー(4)

キッズメニュー(5)

キッズメニュー(6)

キッズメニュー(7)

キッズメニュー(8)









アトレ松戸はお客様と地域の皆様に新しい価値を提供すべく「地域一番店」を目指しています。そのための取り組みとして、今回のイベントでは松戸市をはじめとする地域のステークホルダーと連携をすることで、賑わいのある街づくりに貢献します。今後もアトレ松戸では、様々な施策を通して、お客様に愛着を持って選ばれ続ける施設を目指します。









■施設概要

＜「アトレ松戸」施設概要＞

施設名 ： アトレ松戸

所在地 ： 千葉県松戸市松戸1181

営業時間： 10:00～21:00

※一部営業時間が異なる店舗がございます。

各ショップの営業時間はアトレ松戸ホームページをご覧ください。

構造 ： 鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 ： 地上8階

延床面積： 約16,821m2

店舗面積： 約6,743.35m2

店舗数 ： 92ショップ(2026年4月1日現在)





＜SC運営会社概要＞

名称 ： 株式会社アトレ

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F

会社設立： 1990年4月2日

資本金 ： 16億3千万円

代表者 ： 高橋 弘行※

事業内容： 駅ビルの管理及び運営等

運営施設： アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他





※高は、正式には「はしごだか」