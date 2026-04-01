株式会社レイズイン（本社：東京都港区赤坂）は、チケット予約・イベント情報サイト「楽天チケット」を運営する楽天グループ株式会社がバックアップする「次世代ガールズグループオーディション powered by Rakuten Ticket season 2」の制作・運営を担当し、本日2026年4月1日（水）より正式にオーディション募集を開始いたします。本オーディションは、2024年夏に開催されたSeason1に続く第2弾プロジェクトです。歌唱力と演技力に優れた才能を発掘し、合格者は「楽天チケット」の強力なバックアップのもと、ガールズグループとしてデビュー。グループマネージメントは株式会社holy islandが担当。グループ活動に加えて個人では山寺宏一、花江夏樹、内田彩、椛島光、佳久創ほか人気声優・俳優を擁する株式会社アクロスエンタテインメントに所属し、声優・俳優・タレントとして多方面で活躍していただきます。

【オーディション概要】

• 募集対象

2026年4月1日時点で13歳～22歳の健康な女性 （歌唱力と演技に自信のある方） ※特定のレコード会社およびプロダクションとの所属契約がない方 ※2次審査および最終審査の日程を確保できる方

• 募集期間

2026年4月1日（水） ～ 2026年4月30日（木）

• 審査スケジュール

o 1次審査（書類審査）：2026年4月1日（水）～4月30日（木）o 2次審査（歌唱・面接）：2026年5月7日（木）、13日（水）、22日（金）、27日（水）o 最終審査（歌唱・演技審査・ダンス等実技）：2026年6月21日（日）

• 応募方法

公式応募フォーム、または公式LINEを友だち追加後、案内に従って必要事項をご送信ください。

【合格後の活動】

• 「楽天チケット」プロデュースによるガールズグループとしてデビュー

• 個人活動としてアクロスエンタテインメント所属（声優・俳優・タレント活動）

• 合格者以外にも研修生制度を用意し、夢をサポート

当社は制作・運営として、本オーディションの円滑な進行と、未来のスターを発掘・育成に全力で取り組んでまいります。

応募・詳細はこちら

公式サイト

https://www.holyisland.me/audition

お問い合わせ

次世代ガールズグループオーディション事務局

E-mail：audition@j-audition.net