ミカサ商事株式会社（本社：大阪府、代表取締役：中西 日出喜、以下ミカサ商事）は、教職員向けICT活用セミナー ICT推進担当から校長までのリアルストーリー ～次世代リーダーに求められる視点とは ～を、2026年4月18日（土）にオンライン開催いたします。本イベントは、当社が運営する教員向け Google for Education 活用コミュニティ「G-Apps.jp Community」で定期的に開催するイベントの一つです。イベントURLhttps://mikasa-ggl-088.peatix.com/viewG-Apps.jp Community Facebook グループ（教育関係者限定、承認制）https://www.facebook.com/groups/586849022687922

4月18日（土）開催の本イベントは、東奥義塾中学校・高等学校 井上先生に ICT推進担当から校長までのリアルストーリー ～次世代リーダーに求められる視点とは ～ をテーマにご教授いただきます。本イベントはどなたでも無料でご参加いただけます。また、コミュニティ（Facebook グループ）は教育関係者の方であれば、どなたでも無料でご参加いただけます。

開講の思い

本講座では、ICT推進担当として校内で実践してきた具体的な取り組みと、その積み重ねが学校全体の変革へとどうつながっていったのかをリアルにお伝えします。そして、管理職という立場になったことで見える景色がどのように変化したのか、意思決定や組織マネジメントの視点からも掘り下げます。現場の実践者から学校経営を担う立場へ。その過程で求められる資質・能力とは何か。次世代のリーダーに必要な視点を、共に考える時間にしたいと思います。

イベント詳細

ICT推進担当から校長までのリアルストーリー ～次世代リーダーに求められる視点とは ～■開催日時: 2026年 4月 18日（土） 20:00～21:30■形式: Google Meet 開催＊お申し込みいただいた方にリンクをお伝えします。■参加費用: 無料■講師:井上 嘉名芽（いのうえ かなめ）先生東奥義塾中学校・高等学校 塾長（校長） 弘前大学大学院教育学研究科修了(教育学修士)令和3年度 文部科学大臣優秀教職員表彰デジタル庁 デジタル推進委員・「ロイロノート年鑑2026」(時事通信出版局)・「教師のためのChatGPT ホントに使えるプロンプト－授業・校務の大革命！(時事通信社)」・「教師のためのChatGPT ホントに使えるプロンプト2 カスタムインストラクション編 授業・校務の大革命！」(時事通信社)・「超かんたんスキルシリーズ4冊」(時事通信社)・「逆引き版 ICT活用授業ハンドブック」(東洋館出版社)・「小学校・中学校 Google Workspace for Education で創る10X授業のすべて」(東洋館出版社)Google for Education 認定コーチGoogle for Education 認定トレーナーGoogle for Education 認定イノベーターAdobe Creative Educator InnovatorApple Learning CoachMicrosoft Innovative Educator Fellow 2025-2026ロイロ認定イノベーターロイロ授業デザイントレーナーGEG HirosakiリーダーLEG Hirosaki 共同リーダー

教職員向け活用コミュニティ「G-Apps.jp Community」について

https://mikasa-ggl-088.peatix.com/view

本イベントは、ミカサ商事が運営する教職員向け活用コミュニティ「G-Apps.jp Community」が主催しております。G-Apps.jp Community とは、Google for Education を教育現場で活用する「基礎・基本」から、教育活用の増強、学び方や働き方の変容、データを活用した「新しい教育活動の創出」まで、各学校様オリジナルの深化をサポートさせていただくコミュニティです。学校のICT担当者の「詳しくなりたい」をサポートする Google for Education 情報発信サイト「G-Apps.jp（https://g-apps.jp/）」とともに、教育機関でのICT活用の一助となるべく、お役立ち情報の発信や情報交換、活用イベントの開催を行っています。参加方法：Facebook にてグループへの参加リクエストをお願いいたします。※本コミュニティは教育関係者様に限定しています。参加申請時に所属や経歴のご提示をお願いする場合がありますのでご了承ください。

会社概要

https://www.facebook.com/groups/586849022687922https://g-apps.jp/

商号 ：ミカサ商事株式会社代表者：代表取締役社長 中西 日出喜所在地：大阪市中央区北浜3-5-29 日本生命淀屋橋ビル 19階 設立 ：1957年2月URL ：コーポレートサイト（https://www.mikasa.co.jp/） ICTイノベーション営業部（https://www.mikasa.ne.jp/）

お問い合わせ先

ミカサ商事株式会社 ICTイノベーション営業部E-mail：mikasagoogle@googlegroups.com※ Google for Education、Google Meet は Google LLC の商標です。