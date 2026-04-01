株式会社HARVIA JAPAN（本社：東京都港区 / 代表取締役社長：笠間聖司）は、2026年4月1日、ハルビアインドアサウナ製品の新たなラインアップとして、「ソポ1616フルガラス」を発売します。ソポシリーズは、インドアサウナで人気のシリーズ。前面をガラスパネルとガラスドアで構成したソポ1616フルガラスは、開放感と高いデザイン性を実現した新しいサウナキャビンです。オプションで住宅空間はもちろん、ホテル・別荘・スパ施設など、より幅広い空間提案が可能となります。

■ハルビアが選ばれる理由

業界唯一の５年延長保証

本製品はご家庭でのご使用に限り、無料で5年延長保証にご加入いただけます。（※日本国内における家庭利用のサウナキャビンおよびサウナヒーターを対象（2026年2月時点 当社調べ）。

サウナヒーターは、安心の”◇PSE”適合品

ハルビアのサウナヒーター（10kW以下）は、全機種◇PSE適合品。そのため安心してご利用いただけます。※10kW以下のヒーターは、特定電気用品安全法（◇PSE）に適合することが義務付けられています。万が一火災事故などがあり、その原因が法令違反品にある場合は、保険適用にも問題が生じるケースもあります。

本場品質×日本仕様

ハルビアでは日本向けの正規輸出品について仕様を一部変更するなど改良を加え、日本のユーザーに納得いただける製品の提供に努めています。こうした改良が可能なのは、日本法人を持っているからこその強み。保守部品も常に在庫しておりますので、メンテナンスが必要な時も安心です。

ご購入の相談は、お近くのハルビアサウナディーラーまで

ハルビアジャパンでは、全国に正規販売代理店 ハルビアサウナディーラーを展開しています。製品をご検討の際は是非お近くのハルビアサウナディーラーにお問い合わせください。ハルビア日本公式HPからお探しいただけます。

目で見たい方！是非ショールームでご体感ください

https://harvia.jp/dealer/

新製品は、HARVIA JAPAN⽇本総代理店である株式会社バーグマン（本社：東京都港区）直営ショールーム（東京、札幌）にて実際にご覧いただけます。是非、ご予約の上お越しください。

https://harvia.jp/showroom/

■所在地〒107-0052東京都港区赤坂7-1-1 青山安田ビルB1F■最寄り駅東京メトロ半蔵門線/銀座線/都営大江戸線 青山一丁目駅から徒歩8分東京メトロ銀座線/丸の内線 赤坂見附駅から徒歩10分■TEL：03-6381-7510■営業時間：10：00～17：00 (※完全予約制)■定休日：土日・祝日

■所在地〒006-0819北海道札幌市手稲区前田9条11-7-40 株式会社バーグマン 札幌オフィス 1階■最寄り駅前田9条10丁目 バス停より 徒歩1分手稲駅 北1出口より 徒歩30分※敷地内無料駐車場有■TEL：011-330-4601■営業時間：10：00～17：00 (※完全予約制)■定休日：土日・祝日

ハルビアについて

高い安全性と安心のサポートネットワークを持つ、サウナ＆スパの世界No.1ブランド

1950年にサウナの本場フィンランドで創業。ハルビアは、サウナヒーター市場においてフィンランドをはじめとする欧州でも圧倒的シェアを誇り高い評価を得ている、サウナ＆スパ業界のグローバルマーケットリーダーです。サウナの熱がもたらす様々な効果によるウェルビーイングの提供をミッションとして、現在200社以上のパートナーと提携し、世界90ヶ国へサウナ＆スパ製品を提供しています。HARVIA JAPANは日本市場で展開する10kW以下のサウナヒーター全機種について電気安全法の基準を満たす厳しい検査を実施し、Eマークを表示。安全性が証明された製品のみを販売しています。また、ショールームの運営と販売・施工・メンテナンスを行うハルビア サウナ ディーラーを全国に展開しているため、見て触って体感し納得して購入でき、アフターサポートも迅速にご提供できます。ハルビアはご家庭でも事業でも安心してご使用いただける、サウナ＆スパの世界No.1ブランドです。

株式会社HARVIA JAPANについて

【会社概要】社名：株式会社HARVIA JAPAN本社所在地：〒107-0052東京都港区赤坂7-1-1青山安田ビルB1F代表取締役社長：笠間 聖司事業内容： ハルビア サウナ＆スパ製品の輸入及び販売事業設立： 2023年8月HP：https://harvia.jp